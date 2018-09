Neue Switch-Spiele und NES-Controller: Das hat Nintendo bei der Direct präsentiert

ign

"Katamari Damacy HD"

Das kurzweilige Game Katamari Damacy kommt in einer HD-Version auf die Switch. Darin rollt man durch eine Welt und nimmt alles mit, was sich in den Weg stellt. Bewegungssteuerung und HD-Rumble der Joy-Cons sollen Einzug in die Neuauflage finden. Katamari Damacy HD erscheint bereits im Winter 2018.