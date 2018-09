Amazon veröffentlicht Trailer von "Homecoming" mit Julia Roberts

Start der Serie am 2. November 2018. Psycho-Thriller über Geschehnisse in einer Einrichtung, die Soldaten zurück ins Leben hilft.

Amazon hat einen ersten Trailer für "Homecoming" veröffentlicht, eine neue Psycho-Thriller-Serie mit der Oscargewinnerin Julia Roberts. Die englische Version startet am 2. November auf der Streamingplattform des Versandriesens. Die deutsche Synchronfassung soll 2019 folgen.

prime video

Die Serie dreht sich um Heidi Bergman (Julia Roberts), eine Sachbearbeiterin im "Homecoming Transitional Support Center", einer Einrichtung, die Soldaten hilft, ins zivile Leben zurückzukehren. Sie trifft auf den Soldaten Walter Cruz (Stephan James), der in eine neue Lebensphase starten will. Doch die manischen Charakterzüge von Heidis Vorgesetzten Colin Belfast (Bobby Cannavale) weisen auf fragwürdige Motive hin. Anstatt die Patienten als Menschen zu behandeln, will Belfast ihre Traumata ausnutzen.

foto: tod campbell Sachbearbeiterin Heidi Bergman (Julia Roberts) und Soldat Colin Belfast (Bobby Cannavale)

Die erste von zehn 30-minütigen Folgen beginnt laut Ankündigung mit einem Zeitsprung: Vier Jahre nach ihrer Arbeit für die geheime Regierungsorganisation hat Heidi ein neues Leben begonnen. Sie lebt mit ihrer Mutter (Sissy Spacek) in einer Kleinstadt und arbeitet als Kellnerin. Als sie ein Prüfer des Verteidigungsministeriums (Shea Whighman) besucht, um herauszufinden, wieso sie das Homecoming Center verließ, begreift Heidi, dass hinter ihren Erlebnissen mehr versteckt ist als angenommen.

Basiert auf einem Podcast

Das Prime Original basiert auf dem gleichnamigen, fiktionalen Podcast von Eli Horowitz und Micah Bloomberg. Die sechs Episoden des Podcasts waren Collagen von Telefongesprächen, Therapiesitzungen und Unterhaltungen. Horowitz und Bloomberg übernahmen auch die Produktion der Amazon-Serie, Regisseur ist Sam Esmail ("Mr. Robot").

foto: reuters Der Cast von "Homecoming" bei der Weltpremiere auf dem Toronto International Film Festival (TIFF) in Toronto, Kanada.

Neben Roberts, James, Cannavale, Spacek und Whighman übernehmen Jeremy Allen White, Alex Karpovsky und Dermot Mulroney weitere Rollen des Prime Originals. "Homecoming" ist das zweite Serien-Projekt von Roberts. Ende 2016 gab sie bekannt, dass sie in der HBO Mini-Serie "Today Will Be Different" die Hauptrolle spielen wird. (red, 14.09.2018)