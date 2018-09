Simon Yates bei Vuelta ungefährdet

18. Etappe an Ausreißer Wallays, Pernsteiner musste aufgeben

Lleida – Der Brite Simon Yates hat seine Spitzenposition auf der flachen 18. Etappe der Vuelta a Espana ein weiteres Mal verteidigt. Der Brite geht mit unverändert 25 Sekunden Vorsprung auf Alejandro Valverde in das Schlusswochenende mit zwei schweren Bergetappen. Den Sieg auf dem viertletzten Abschnitt von Ejea nach Lleida (168 km) am Donnerstag holte sich Ausreißer Jelle Wallays aus Belgien.

Wallays (Lotto) feierte vor seinem Fluchtgefährten Sven Erik Byström (NOR/Emirates) seinen bisher größten Erfolg. Das Hauptfeld mit dem am Ende drittplatzierten Weltmeister Peter Sagan (Bora) kam knapp nicht mehr an das Duo heran.

Der bei seiner ersten Grand-Tour als bisheriger Gesamt-19. stark gefahrene Hermann Pernsteiner musste indes aufgeben. Der Niederösterreicher aus der Bahrain-Mannschaft konnte wegen seinen Verletzungen, die er am Vortag bei einem Sturz mit dem Italiener Fabio Aru erlitten hatte, nicht mehr antreten. In der Vorwoche hatte Georg Preidler wegen Weisheitszahnschmerzen aussteigen müssen. Im Gegensatz zu Preidler steht Pernsteiner nicht im österreichischen Aufgebot für die Heim-WM in Innsbruck. (APA, 13.9.2018)

Radsport-Ergebnisse Vuelta a Espana vom Donnerstag:

18. Etappe, Ejea de los Caballeros – Lleida (186,1 km): 1. Jelle Wallays (BEL) Lotto 3:57:03 Std. – 2. Sven Erik Byström (NOR) Emirates – 3. Peter Sagan (SVK) Bora – 4. Elia Viviani (ITA) Quickstep – 5. Ivan Garcia (ESP) Bahrain – 6. Danny van Poppel (NED) LottoNL – 7. Jon Aberasturi (ESP) Euskadi – 8. Tom Van Asbroeck (BEL) EF – 9. Giacomo Nizzolo (ITA) Trek – 10. Ryan Gibbons (RSA) Dimension Data alle gleiche Zeit. Weiter: 41. Lukas Pöstlberger (AUT) Bora gleiche Zeit – 160. Matthias Brändle (AUT) Trek 7:46 Min. Wegen Sturzverletzungen nicht angetreten: Hermann Pernsteiner (AUT) Bahrain

Gesamtwertung: 1. Simon Yates (GBR) Mitchelton 73:02:27 Std. – 2. Alejandro Valverde (ESP) Movistar + 25 Sek – 3. Enric Mas (ESP) Quickstep + 1:22 Min. – 4. Miguel Angel Lopez (COL) Astana 1:36 – 5. Steven Kruijswijk (NED) LottoNL 1:48 – 6. Nairo Quintana (COL) Movistar 2:11 – 7. Jon Izagirre (ESP) Bahrain 4:09 – 8. Rigoberto Uran (COL) Cannondale 4:36 – 9. Thibaut Pinot (FRA) Groupama 5:31 – 10. Tony Gallopin (FRA) AG2R 6:05. Weiter: 106. Pöstlberger 3:11:25 Std. – 160. Brändle 4:52:31