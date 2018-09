Wie sich Türkis-Blau gegen Widerstand gegen die Kassenreform absichern will

Regierung sichert sich de facto ein Durchgriffsrecht. Die (meist roten) Arbeitnehmervertreter werden deutlich entmachtet

Ein paar letzte Verhandlungsrunden mit schwarzen Landespolitikern und der Sozialversicherung wurden in den vergangenen Tagen noch gedreht. Am Freitag legt die türkis-blaue Regierung nun den Gesetzesentwurf zu ihrer Sozialversicherungsreform vor.

Die zentralen Eckpunkte stehen schon länger fest: Die neun Gebietskrankenkassen werden zu einer Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) fusioniert. Eisenbahner und Beamte werden ebenso zusammengelegt wie Selbstständige und Bauern, eigenständige Träger bleiben die Pensionsversicherung und die Unfallversicherungsanstalt (siehe Grafik). In Summe gibt es künftig also fünf statt 21 Träger.

Da die Regierung offenbar Widerstand der Kassen erwartet, hat sie sich nach ersten Entwürfen, die dem STANDARD vorliegen, weitgehende Durchgriffsrechte gesichert. Das System wird also gröber umgebaut. Ein Überblick:

Dach- statt Hauptverband: Bisher war der Hauptverband der Sozialversicherungsträger zentraler Akteur. Dieser wird künftig "Dachverband" heißen und die meisten seiner Aufgaben (unter anderem Kontrolle der Vertragspartner, Rezeptgebührenbefreiung, Prävention, Vorsorge, Pflegegeld, Rehabilitation) an die ÖGK oder die PVA abtreten müssen.



Die wesentlichen Gesundheitskompetenzen wandern zur neuen Österreichischen Gesundheitskasse, deren Sitz in Wien sein soll (eine Zeitlang wurde über eine Niederlassung in einem anderen Bundesland nachgedacht). Sie soll künftig österreichweite Rahmenverträge aushandeln. Die Mitarbeiter der Gebietskrankenkassen werden zur ÖGK transferiert. Das passiert aber de facto nur auf dem Papier, es wird auch in Zukunft in jedem Bundesland eine Landesstelle der ÖGK geben. Rotationsprinzip: Geführt wird die ÖGK von einem Verwaltungsrat, der zu je 50 Prozent aus Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretern zusammengesetzt sein wird (derzeit haben die Arbeitnehmer in den GKKs die Mehrheit). Wie berichtet soll der Verwaltungsratschef rotieren. Alle sechs Monate müssen einander ein Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertreter abwechseln. Auch in der PVA ist ein solches Rotationsprinzip geplant. Nur in der ÖVP-dominierten AUVA wird laut Entwurf immer ein Arbeitgebervertreter an der Spitze stehen.



foto: reuters Kanzler Sebastian Kurz, Vizekanzler Heinz-Christian Strache und Sozial- und Gesundheitsministerin Beate Hartinger-Klein wollen die Reform noch heuer durch das Parlament bringen.

Überleitungsgremium: Damit die Fusion, die Anfang 2020 umgesetzt sein soll, nicht von innen sabotiert oder verzögert wird, muss ein sogenannter Überleitungsausschuss eingerichtet werden, der die Zusammenlegung abwickelt. Seine Mitglieder dürfen vorher nicht in einem anderen Selbstverwaltungsgremium gesessen sein.



Das Gesetz soll noch heuer beschlossen werden. Interessant wird, ob es ÖVP-intern noch Widerstand gibt. In den westlichen Ländern gab es zu Beginn der Reform kritische Stimmen, zuletzt wurde es aber ruhig. Nur der schwarze Tiroler Arbeiterkammerpräsident Erwin Zangerl wetterte am Donnerstag neuerlich gegen den "Anschlag auf die Bundesländer". Die Arbeiterkammer und Gebietskrankenkasse in Oberösterreich sieht in der geplanten Machtverschiebung "die größte Enteignung in der Geschichte Österreichs".

In Sozialversicherungskreisen wird hinter vorgehaltener Hand zudem die Befürchtung geäußert, dass rasch durchgezogene Fusionen noch jahrelang zu Mehrkosten (etwa für Beratungsleistungen) führen werden, bevor es zu Einsparungen kommt. (Günther Oswald, 13.9.2018)