Hütter vor BVB-Spiel mit Personalsorgen

Der Frankfurt-Trainer muss im Auswärtsspiel auf zahlreiche Akteure verzichten – auch Vize-Weltmeister Rebic out

Dortmund – Frankfurt-Trainer Adi Hütter plagen vor seinem ersten Auftritt bei einem der Topteams der deutschen Fußball-Bundesliga Personalsorgen. Der Vorarlberger muss im Gastspiel am Freitagabend (20.30 Uhr) bei Borussia Dortmund unter anderen auf Vizeweltmeister Ante Rebic verzichten. Der kroatische Angreifer sei nach seiner Fußverletzung "noch kein Thema", erklärte Hütter am Donnerstag.

Hütter: "Versuchen das Beste daraus zu machen"

"Es ist natürlich immer unangenehm, wenn Spieler verletzt ausfallen", kommentierte Hütter die personelle Misere schon zu Saisonbeginn. "Die Mannschaft macht sich aber nicht ständig Gedanken darüber. Wir versuchen, das Beste daraus zu machen und in Dortmund zu bestehen." Die Frankfurter waren mit einem 2:0-Sieg in Freiburg in die Ligasaison gestartet. Vor der Länderspielpause setzte es aber eine 1:2-Heimniederlage gegen Werder Bremen.



Nach dem Auftritt in Dortmund folgt am Donnerstag der Europa-League-Auftakt bei Olympique Marseille, dem Finalisten der Vorsaison. Dann könnte auch Rebic wieder ein Thema sein. "Er ist auf einem guten Weg, auch mental geht es in die richtige Richtung", sagte Hütter über den 24-Jährigen, der bereits wieder im Mannschaftstraining steht.

Neben Rebic muss Hütter in Dortmund mit dem gesperrten Jetro Willems sowie den verletzten Carlos Salcedo, Timothy Chandler, Goncalo Paciencia und Francisco Geraldes bereits eine Reihe weiterer Spieler vorgeben. Auch Linksverteidiger Taleb Tawatha, der sich beim israelischen Nationalteam eine Rückenverletzung zugezogen hat, dürfte ausfallen.

BVB-Debüt von Alcacer möglich

Bei Dortmund könnte der wenige Tage vor Transferschluss vom FC Barcelona ausgeliehene Neo-Stürmer Paco Alcacer debütieren. "Wir müssen ihn peu a peu integrieren", sagte Trainer Lucien Favre über den Spanier. Der Nachfolger von Peter Stöger ist selbst nicht frei von Personalsorgen. Neben Ömer Toprak und Raphael Guerreiro dürfte Dortmund wegen dessen muskulärer Probleme auch ohne den US-Amerikaner Christian Pulisic auskommen müssen. (APA, dpa, 13.9.2018)

Programm deutsche Bundesliga (3. Runde):

Freitag (20.30 Uhr): Borussia Dortmund – Eintracht Frankfurt (Trainer Hütter)

Samstag: Bayern München (Alaba) – Bayer Leverkusen (Özcan, Dragovic, ohne Baumgartlinger/verletzt), RB Leipzig (Ilsanker, Laimer, Sabitzer) – Hannover 96 (Wimmer), Mainz 05 (Mwene, Onisiwo) – FC Augsburg (Danso, Gregoritsch, Hinteregger, Teigl), VfL Wolfsburg (Pervan) – Hertha BSC Berlin (Lazaro), Fortuna Düsseldorf (K. Stöger) – 1899 Hoffenheim (Grillitsch, Posch; alle 15.30 Uhr), Borussia Mönchengladbach – Schalke 04 (Burgstaller, Schöpf; 18.30 Uhr)

Sonntag: Werder Bremen (Friedl, Harnik, Kainz) – 1. FC Nürnberg (Jäger, Margreitter; 15.30 Uhr), SC Freiburg (P. Lienhart) – VfB Stuttgart (18.00 Uhr)