Mehr als eine Million Pickups: Massiver Rückruf bei General Motors

Mehr als eine Million Pickups ruft der Konzern in den USA zurück

Bangalore – General Motors bekommt die Probleme mit der Servolenkung bei bestimmten Kleinlastern und Geländewagen-Modellen offenbar nicht in den Griff. Der größte US-Autobauer muss mehr als eine Million dieser in den USA besonders beliebten Fahrzeuge in die Werkstätten rufen, weil die Lenkung bei niedrigen Geschwindigkeiten aussetzen könnte, wie die US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA mitteilte.

Unfälle, die auf dieses Problem zurückgeführt werden könnten, wurden in den Unterlagen der Behörde nicht genannt. Der Rückruf betrifft Modelle der Marken Chevrolet, GMC und Cadillac. Vor vier Jahren hatte GM schon einmal wegen des gleichen Problems weltweit annähernd 800.000 Wagen zurückrufen müssen. (Reuters, 13.9.2018)