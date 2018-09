Netflix-Serie "Insatiable" bekommt zweite Staffel

Kritiker der Serie orteten "Fatshaming"

Los Gatos – Die Teenie-Serie "Insatiable" wird um eine zweite Staffel verlängert. Das gab Netflix am Mittwoch (Ortszeit) auf Twitter bekannt. Die Serie handelt von dem übergewichtigen Mädchen Patty (Debby Ryan), das von ihren Mitschülern gemobbt wird. Aufgrund eines Kieferbruchs nimmt sie ab und wird nach den Ferien kaum wiedererkannt. An ihren Mitschülern will sie sich rächen.

Die Serie kam nicht überall gut an: Kritiker orteten "Fatshaming" und wollten den Start der Serie per Pedition verhindern. Die erste Staffel startete trotz 130.000 Unterschriften am 10. August. Über das Startdatum der zweiten Staffel ist noch nichts bekannt. (red, 13.9.2018)