Thiem eröffnet Davis-Cup gegen Australien in Graz

Thompson erster Gegner – Novak im zweiten Freitag-Match gegen de Minaur

Graz – Der Weltranglisten-Achte Dominic Thiem eröffnet am Freitag (11 Uhr, live ORF Sport +) in Graz den Davis-Cup-Länderkampf Österreich gegen Australien gegen Jordan Thompson. Im Anschluss trifft Dennis Novak auf Alex de Minaur. Das ergab die am Donnerstag im Grazer Rathaus vorgenommene Auslosung für den insgesamt vierten Länderkampf gegen die Australier (Stand: 1:2).

ÖTV-Kapitän Stefan Koubek hat sich für Novak als zweiten Einzelspieler neben Thiem entschieden. Im Doppel vertreten Oliver Marach und Jürgen Melzer die Gastgeber, die erstmals seit 2013 in die Weltgruppe zurückkehren möchten. Der Sieger spielt 2019 fix in der Weltgruppe, der Verlierer könnte nach der Davis-Cup-Reform ebenfalls in der höchsten Spielklasse antreten. Das hängt aber von mehreren Faktoren ab und wird frühestens kommende Woche bekannt. Gespielt wird in der Messe Graz im Freien auf Sand. (APA, 13.9.2018)

Weltgruppen-Playoff in Graz

Österreich – Australien

Freitag (11 Uhr):

Dominic Thiem – Jordan Thompson

Dennis Novak – Alex de Minaur

Samstag (14 Uhr):

Oliver Marach / Jürgen Melzer – Jordan Thompson / John Peers

Sonntag (11 Uhr):

Dominic Thiem – Alex de Minaur

Dennis Novak – Jordan Thompson (alle Spiele live ORF Sport +)