Schwere Vorwürfe gegen Eishockeymeister Bozen

US-Stürmer Austin Smith muss seine Karriere wegen einer Gehirnerschütterung beenden. Der Klub soll ihn zu Tabletten gezwungen haben

Bozen – Bevor die neue Saison der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) am Freitag startet, sieht sich Titelverteidiger HC Bozen massiven Vorwürfen ausgesetzt. US-Stürmer Austin Smith verkündete am Dienstag auf Instagram sein Karriereende, die Folgen einer Gehirnerschütterung würden ihn zu diesem Schritt zwingen.

"Ich spielte den letzten Teil der Saison und die Playoffs mit einer ziemlich schweren Gehirnerschütterung", schreibt der 29-Jährige. Er habe die Symptome ignoriert, auch weil er vom Verein dazu gedrängt worden sei: "Sie zwangen, mich Tabletten zu nehmen."

Klubchef schwer belastet

Smith belastet Klubchef Dieter Knoll: "Er war wütend und verstand nicht, warum ich nicht spielen konnte. Er weigerte sich, mir die Extraboni zu zahlen, die das Team in den Playoffs verdient hatte, weil er meinte, dass eine Gehirnerschütterung kein Grund ist, ein Spiel zu verpassen." Selbst die Liga habe erfolglos versucht, Knoll zu überzeugen, die Zahlungen durchzuführen.

Smith hatte 2016 in der EBEL beim HC Innsbruck angeheuert, der HC Bozen verpflichtete ihn für die Saison 2017/18. Knoll war für den STANDARD am Donnerstag nicht zu sprechen, der Vereine bespreche die Lage und werde sich demnächst mit einer Aussendung an die Öffentlichkeit wenden, hieß es. (red, 13.9.2018)