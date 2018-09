Neues Game von Blizzard: Das alles ist bisher bekannt

Ausschreibungen verraten neue Details zu dem anstehenden Game

Blizzard arbeitet an einem gänzlich neuen Spiel. Dies verdeutlichen mehrere Stellenausschreibungen auf der offiziellen Website des Konzerns. Die gesuchten Entwickler sollen nicht nur an bestehenden Titeln arbeiten, sondern auch an einem noch unangekündigten Mobile-Game und einem neuen Spiel arbeiten. Dabei soll es sich um ein Koop-Rollenspiel aus der Egoperspektive handeln, bei dem Bären dabei sind.

Weitere Infos zu dem anstehenden Spiel

Mehr wird von Blizzard nicht verraten. Bewerber sollen eine Leidenschaft für Rollen-, Brett- und Koop-Spiele mitbringen, wird auf der Plattform verraten. Außerdem soll an der "nächsten KI-Generation" gearbeitet und ein "actiongelandes Spiel" kreiert werden. Blizzards aktuell einziger First-Person-Titel ist der Shooter Overwatch.

Designer für FPS-Shooter gesucht

Bereits im April wurde eine Stellenausschreibung veröffentlicht, bei dem ein Designer für einen First-Person-Shooter gesucht wurde. Im Jahr 2016 wurde die neue Egoperspektive-Engine erstmals erwähnt. Somit könnte das Game bereits länger in Arbeit sein. Für die Blizzcon kann eventuell mit mehr Infos gerechnet werden, die hauseigene Messe findet am 2. November statt. (red, 13.09.2018)