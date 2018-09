Erdoğan beschleunigt Talfahrt der türkischen Lira

Der Präsident sieht in der Notenbank den Hauptverantwortlichen für den Währungsverfall. Immobiliengeschäfte dürfen nur noch in Lira abgewickelt werden

Istanbul – Kurz vor der mit Spannung erwarteten Sitzung der türkischen Notenbank hat Staatschef Recep Tayyip Erdoğan die Währungshüter zur Senkung der Zinsen aufgefordert und damit die Talfahrt der Landeswährung Lira beschleunigt. Zinsen seien generell die Ursache von Inflation, betonte Erdoğan am Donnerstag. Zugleich stellte er der Notenbank ein schlechtes Zeugnis aus, da die steigenden Preise im Land eine Folge falscher Schritte der Zentralbank seien. Die Währungshüter seien jedoch unabhängig und träfen ihre Entscheidungen über die Zinsen eigenständig.

Die Sitzung gilt als Nagelprobe für die Unabhängigkeit der Notenbank, die mit einer ausufernden Inflation kämpft. Experten setzen auf eine deutliche Erhöhung der Zinsen. Doch der mit großer Machtfülle ausgestattete Staatspräsident hat bereits mehrfach seine Aversion gegen hohe Zinsen ausgedrückt.

Sorgen der Investoren, er könnte der Zentralbank in ihre Entscheidungen hineinreden, hatten die seit Monaten schwelende Krise der Lira mitausgelöst. Sie fiel nach der Breitseite Erdoğans gegen die Notenbank weiter: Der Dollar stieg um 1,9 Prozent auf 6,45 Lira.

Immobiliengeschäfte nur noch in Lira



In der Türkei dürfen angesichts der Währungskrise Immobiliengeschäfte künftig nur noch in der heimischen Lira abgeschlossen werden. Dies gelte nicht nur für neue Kauf- und Mietverträge, heißt es am Donnerstag im Amtsblatt. Auch alle bereits in einer ausländischen Währung abgeschlossenen Verträge müssten binnen 30 Tagen auf Lira umgeschrieben werden.

Immobilienverträge, die in einer ausländischen Währung wie Euro oder Dollar abgeschlossen werden, sind in der Türkei weit verbreitet. Mit dem Schritt reagiert Präsident Recep Tayyip Erdogan auf den massiven Kursverfall der Lira: Die türkische Währung hat seit Jahresanfang etwa 40 Prozent an Wert verloren. (Reuters/APA, 13.9.2018)