Internationale Karrierechancen bei JTI Austria

Talentierte Mitarbeiter sind JTIs wichtigstes Kapital und damit Eckpfeiler für den Erfolg des Unternehmens. Daher investiert JTI in seine Mitarbeiter, bietet ihnen Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten und ermutigt sie dazu, unterschiedliche Karrierewege zu beschreiten.

Die gelebte globale Mobilität bei JTI trägt dazu bei, kulturelle Kompetenz zu erhöhen, Fremdsprachenwissen zu vertiefen, das professionelle Netzwerk auszubauen und Perspektiven zu erweitern.

Vielzahl an Möglichkeiten

JTI bietet seinen Mitarbeitern unter anderem die Möglichkeit, für eine bestimmte Dauer Erfahrungen in anderen Märkten, Regionen oder dem Headquarter zu sammeln. Dies hat für den Mitarbeiter, aber auch für das Unternehmen Benefits. Es bietet die Möglichkeit, kurzfristige Geschäftsanforderungen intern mit qualifiziertem Personal abzudecken.

Globales Talent-Management

"Mitarbeitern aller Ebenen steht eine Vielzahl an Möglichkeiten offen, sich auch global zu bewegen und einen internationalen beruflichen Werdegang einzuschlagen. Dadurch können sie ihre Karriere beschleunigen und ihre Fähigkeiten in JTI Niederlassungen rund um den Globus zum Einsatz bringen", so HR Director Christian Tobias. Darüber hinaus sind die internationalen Entwicklungsmöglichkeiten ein wichtiger Faktor für die jährliche Auszeichnung des Unternehmens als Top Employer. JTI Austria konnte wie schon im Vorjahr den ersten Platz unter den in Österreich gereihten Unternehmen für sich beanspruchen. Die Auszeichnung wird vom unabhängigen Top Employers Institute vergeben, und zwar ausschließlich an die weltweit besten Arbeitgeber, also Unternehmen, die durch außergewöhnliche Leistungen in der Mitarbeiterorientierung hervorstechen.

"Unsere globalen Talent-Management-Prozesse tragen so zu einer transparenten und offenen Unternehmenskultur bei, in der Eigenverantwortung und Empowerment der Mitarbeiter im Zentrum stehen. Dadurch schaffen wir ein Arbeitsumfeld, in dem unsere Mitarbeiter gemäß ihren individuellen Stärken gefordert und gefördert werden und so letztendlich über sich hinauswachsen können", so Tobias weiter. Besonders in einem stark regulierten Umfeld wie der Tabakindustrie ist es wichtig, für die Zukunft bestmöglich gerüstet zu sein. Umso wichtiger ist es für JTI Austria, auch weiterhin seinem Anspruch als TopArbeitgeber mit Kreativität und Engagement gerecht zu werden und diesen weiter zu festigen.

Join JTI Austria @ Career Calling

JTI Austria ist in diesem Jahr erstmals bei Österreichs größter Karrieremesse, der Career Calling, vertreten. Die Career Calling findet am 24. Oktober 2018 in Wien statt. #MesseWien #Stand563 #joinJTI

Über JTI

Japan Tobacco International ist ein führendes internationales Tabakunternehmen mit Konzernsitz in Genf. Als Teil der JT-Gruppe vertreibt JTI seine Marken in mehr als 120 Ländern und beschäftigt etwa 40.000 Mitarbeiter in 77 Ländern weltweit. Weitere Informationen finden Sie unter www.jti.com/careers.