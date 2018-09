Liebesleben neu starten: Was würden Sie anders machen?

Wenn Sie mit Ihrer heutigen Erfahrung auf den Beginn Ihres Liebeslebens zurückblicken, was würden Sie daran gerne ändern?

Irgendwann ist es so weit – der erste Kuss, die ersten intimen Berührungen, der erste Sex, die erste Beziehung. Für die meisten bleibt vor allem das erste Mal Sex in Erinnerung. Sei es, weil es wunderschön war, ganz furchtbar oder einfach ob der Tatsache, dass es das erste Mal war. Erwartungen werden in diesen ersten intimen Moment gesetzt, und vielfach werden diese enttäuscht. Mit etwas Lebenserfahrung betrachtet man den Start des eigenen Liebeslebens vielleicht differenzierter und würde es – wäre man noch einmal in der Lage – anders angehen.

Aber auch längst vergangene Beziehungen würde man vielleicht anders angehen, hätte man noch einmal die Möglichkeit, diese zu führen. Vielleicht würde man sie schneller beenden, weil das endgültige Aus schließlich eine Befreiung war, vielleicht würde man aber auch etwas mehr um die Partnerin oder den Partner kämpfen.

Wenn Sie mit Ihrem bisherigen Wissen noch einmal die ersten intimen Begegnungen und Beziehungen erleben könnten, was würden Sie daran ändern? Gehören gerade diese Erfahrungen zu den wichtigen Entwicklungsschritten in Ihrem Leben? Oder war alles genau so, wie Sie es sich vorgestellt haben? Ulrich Clement stellt im indiskreten Fragebuch diese Frage:

Wenn Sie mit Ihrem Liebesleben noch einmal starten könnten – was würden Sie anders machen?

