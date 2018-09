Südafrika prüft Zahlung von Bestechungsgeldern für SAP-Vertrag

Bei Auftrag der öffentlichen Hand

Südafrikas Anti-Korruptionsbehörde SIU nimmt einen Vertrag mit dem deutschen Softwarekonzern SAP genauer unter die Lupe. Es werde geprüft, ob Bestechungsgelder in Höhe von mehr als 35 Millionen Rand (umgerechnet rund zwei Millionen Euro) für einen Auftrag der öffentlichen Hand an SAP gezahlt worden seien, sagte eine SIU-Sprecherin der Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch.

Untersuchung

Erst in der vergangenen Woche hatte Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa grünes Licht für die Untersuchung eines IT-Vertrages des Wasserministeriums mit SAP gegeben. Zuvor hatte SIU bereits eine eigene Prüfung in einem 38 Millionen Euro schweren Deal veranlasst, den SAP 2016 mit dem Wasserressort abgeschlossen hatte. Der Walldorfer Dax-Konzern teilte mit, alle öffentlichen Aufträge zurück bis ins Jahr 2010 "gründlich" zu untersuchen.

Bereits im März hatte SAP erklärt, in Südafrika auf Fehlverhalten gestoßen zu sein. Demnach wurden unter anderem Zahlungen an Firmen mit Beziehungen zur politisch einflussreichen Gupta-Familie vorgenommen. Mehrere Leute verließen den Softwarekonzern. Im Anschluss verschärfte SAP seine Compliance-Richtlinien, um Ähnliches künftig zu verhindern. (Reuters, 12.9.2018)