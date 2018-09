Wer außer Max Zirngast noch in der Türkei im Gefängnis landete

Zehntausende Türken sitzen seit dem Putschversuch fernab des Medieninteresses hinter Gitter

Mehr als 50.000 Menschen landeten nach dem niedergeschlagenen Putsch gegen Präsident Recep Tayyip Erdoğan im Sommer 2016 in türkischen Gefängnissen. Um die wenigsten davon wird in den Staatskanzleien der Welt so viel Aufhebens gemacht wie in den Fällen prominenter Journalisten und Oppositioneller.