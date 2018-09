Einwanderung und nationaler Kapitalverlust

Warum Lehrstellenbesetzungen mit Migranten unabdingbar sind

Österreich ist Pionierland in der (zumindest für Unis) gesetzlich verankerten Methodik der Bildung von "Wissenskapital". Das hierzu eingesetzte Verfahren ist die Wissensbilanzierung, die nicht im strengen Sinn einer Finanzbilanz, sondern als Indikatoren-Methode zur Feststellung und Bemessung von Wissen, Können und Fähigkeiten zu verstehen ist. Angewandt wird die Wissensbilanz in Unternehmen, in öffentlichen Institutionen und Bildungseinrichtungen.

Grundidee ist, in den Kategorien Struktur, Organisation, Personal, Humankompetenzen sowie interorganisatorischen und interpersonalen Austauschbeziehungen ein analysierbares Bild herzustellen, anhand dessen man den Bestand und die Veränderung an Wissen und Können "messen" und beobachten kann, wobei unter Wissen nicht nur intellektuelle, sondern auch kulturelle Fähigkeiten zu subsumieren sind.

Um das Verfahren anschaulich zu machen: Jedes Restaurant, jede Kunstausstellung, jede Handwerksleistung oder jede wissensbasierte Dienstleistung kann letztlich dem Wissenskapital zugerechnet werden. Das gilt auf der Importseite für Kulturgüter wie z. B. ethnische Speisen oder internationale Kunst, wie gleichermaßen auf der Exportseite, was, zunächst in Kategorien des Warenverkehrs gemessen, ja gerade für Österreichs Volkswirtschaft ein Schlüsselthema sein muss.

Fehlende Fachkräfte

WKÖ-Chef Harald Mahrer stellte unlängst fest, dass in Österreich 162.000 Fachkräfte fehlen und dieses Manko bereits für 87 Prozent der Betriebe erreicht, heißt: deren Wachstums- und Exportmöglichkeiten einschränkt. Soweit die ökonomische Seite. Die korrespondierende demografische Perspektive wurde von der "regierungsoffiziellen" Bundesanstalt für politische Bildung in Deutschland angesichts der Reproduktionsrate von unter zwei Nachkommen pro Elternpaar längst mit dem Ergebnis analysiert, dass, allein um das nationale Wirtschafts- und Sozialsystem aufrecht zu erhalten, jedes Jahr viele Hundertausende Netto-Zuwanderer vonnöten sind.

Die Wissensbilanzanalyse setzt dazu noch eins drauf: Der Fortschritt einer Gesellschaft und korrespondierend der Volkswirtschaft steht in direkter Korrelation zur Entwicklung des Wissenskapitals – importiert und exportiert. Ein Lehrling aus Syrien, der sich bei uns fachlich qualifiziert, wird nach der Rückkehr in seine Heimat der beste Agent für uns sein, unser Wissenskapital, d. h. unsere exportierbaren Leistungen dorthin anbieten zu können.

Wissenskapital und dessen Import und Export zur grundlegenden Methodik einer vernünftigen Immigrationspolitik zu machen böte die Chance zur Versachlichung und Entemotionalisierung der Diskussion zur Zuwanderung, nämlich dass wir Fremde schon aus egoistischem Interesse zur Wahrung unseres Wohlstandes benötigen werden. Jeder Migrant, der bei uns nicht gebildet wird, stellt einen Subtraktionsposten in unserer Wissensbilanz und damit einen Verlust am kollektiven Wissenskapital unseres Landes dar. (Günter Koch, 12.9.2018)