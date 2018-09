Maaßen: Urheber von Chemnitz-Video müssen Echtheit beweisen

Verfassungsschutz-Chef: "Der Urheber hat zu belegen, dass mit dem Video 'Hetzjagden' in Chemnitz dokumentiert werden"

Berlin – Die Echtheit des umstrittenen Chemnitz-Videos muss nach Ansicht des deutschen Bundesverfassungsschutzes (BfV) von dessen Urhebern bewiesen werden. Diese Auffassung vertritt Behördenchef Hans-Georg Maaßen in Stellungnahme an den Innenausschuss des Bundestags, die der Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch vorlag.

Das im Internet kursierende Video ist von zentraler Bedeutung für die Debatte über die fremdenfeindlichen Ausschreitungen von Chemnitz, denn es soll Hetzjagden auf Ausländer belegen. "Nicht der Präsident des BfV, sondern der Urheber des Videos hat zu belegen, dass mit dem Video 'Hetzjagden' in Chemnitz am 26. August 2018 dokumentiert werden", heißt es in der Stellungnahme, die Vorlage für Maaßens Befragung im Parlamentarischen Kontrollgremium und im Innenausschuss ist.

Maaßen hatte in der "Bild"-Zeitung erklärt, dass es keine Belege für Hetzjagden auf ausländisch aussehende Menschen bei den Ausschreitungen in Chemnitz gebe. Er hatte auch die Echtheit des Videos bezweifelt und von gezielten Falschinformationen gesprochen, was parteienübergreifend Empörung auslöste. Kritiker werfen ihm vor, die Chemnitzer Geschehnisse zu verharmlosen, und halten ihn als Verfassungsschutz-Chef für ungeeignet.

"Keine Szenerie einer Menschenjagd"

Laut Maaßen hat die "Antifa Zeckenbiss" das Video mit dem Titel "Menschenjagd in Chemnitz" verbreitet. Die Gruppe habe nach eigenen Angaben das Video auf einer "patriotischen Plattform" gefunden. Diesen Zusammenhang habe er infrage stellen wollen. Auf dem Video sei nur zu sehen, wie "eine Person von anderen Personen über fünf bis sieben Meter verfolgt wird", so Maaßen. "Das Video dokumentiert selbst keine Szenerie einer Menschenjagd." Er habe aber zu keinem Zeitpunkt behauptet, dass das Video gefälscht sei. Weiter heißt es: "Vor diesem Hintergrund bewertet der Präsident des BfV das Video nicht als authentisch für die Behauptung, es habe 'Hetzjagden' in Chemnitz gegeben."

Die "Antifa Zeckenbiss" ist nach den Angaben von Maaßen seit Oktober 2017 in sozialen Netzwerken aktiv und äußere sich regelmäßig "links oder linksextrem". Es sei nicht bekannt, wer sich dahinter verberge. Es könne eine Einzelperson oder eine Gruppe sein. Sollte "Antifa-Zeckenbiss" zur linken Szene gehören, könnte es sein, "dass die Falschettiketierung des Videos dem Ziel diente, die öffentliche Aufmerksamkeit von Tötungsdelikt abzulenken", vermutet der Verfassungsschutzchef. Zwei Asylbewerber stehen in Verdacht, einen Deutschen in Chemnitz getötet zu haben. Dies löste die Kundgebungen aus. (Reuters, 12.9.2018)