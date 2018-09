Ab sofort gilt null Toleranz für lernende Asylwerber

Der Erlass unter Rot-Schwarz ist Geschichte: Wer einen negativen Bescheid erhält, muss das Land verlassen

Angesichts der seit Wochen schwelenden Debatte über abschiebebedrohte Asylwerber, die gerade eine Lehre absolvieren, schlug die Regierung am Mittwoch unmissverständlich einen Pflock ein: Trotz anderslautender Versprechen insbesondere der türkisen Koalitionshälfte, man werde sich um eine Lösung bemühen, stellte das Innenministerium von Herbert Kickl (FPÖ) frühmorgens schon vor dem Ministerrat klar, dass eine Prüfung der Optionen negativ für eine Sonderregelung ausgefallen sei.

Das Hauptargument für die Nulltoleranzpolitik im Innenressort lautet: "Jede Sonderlösung für Lehrlinge, die ein gesichertes Bleiberecht bis zum Ende des Lehrverhältnisses enthält, wäre ein Präzedenzfall, der weitere Forderungen für Ausnahmen nach sich ziehen würde." Gemeint seien damit etwa Schüler und Studenten, hieß es.

Rückblende: Ende August war in einer Punktation der Regierung noch zu lesen gewesen, dass "jene Asylwerber, die jetzt schon eine Lehre machen, diese fortsetzen können". Im Fall eines negativen Bescheids seien "die rechtlichen Möglichkeiten zu prüfen, ob er die Lehre fertigmachen kann, bevor er das Land verlässt". Doch das ist Schnee von gestern.

Bisher kaum bearbeitet

Am Vormittag stellten die Koalitionäre klar, welche Linie ab sofort gilt und auch verfolgt wird: Im Land gebe es etwa 60.000 Mindestsicherungsbezieher zwischen 15 und 25 Jahren, 10.000 von ihnen seien anerkannte Asylberechtigte – und die gelte es jetzt in eine Lehre zu bringen, weil sie bisher "nicht so intensiv bearbeitet worden sind", wie es Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) ausdrückte. Zehn statt der bisher zwanzig Millionen Euro wolle man außerdem für ein Beschäftigungspaket in die Hand nehmen und demnächst bei einem Jobgipfel mit den Sozialpartnern akkordieren.

Ob Schramböck gar zurückgepfiffen worden sei? Keineswegs, betonte die Ministerin vor den Medienvertretern, sie habe auch schon im August klar gesagt, dass die rechtlichen Möglichkeiten für Asylwerber in Lehre geprüft würden, und das sei – siehe Ergebnis – eben nun geschehen.

Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und sein Vize Heinz-Christian Strache (FPÖ) betonten, dass es nun gelte, Asyl von der Zuwanderung in den Arbeitsmarkt zu trennen. Dazu solle etwa ein eigener Aufenthaltstitel für Lehrlinge geschaffen werden – und zwar für ausländische Schüler, die an die Pflichtschule eine Ausbildung anhängen wollen. Dazu sieht die Regierung eine Reform der Rot-Weiß-Rot-Karte vor, also für Arbeitskräfte aus einem Drittstaat und damit einem Land außerhalb der EU, sowie eine Regionalisierung der Mangelberufsliste ab 2019.

Kein Herumdoktern

Asylwerber in Lehre, die derzeit noch auf ihren Bescheid warten, könnten von den Gerichten natürlich auch ein humanitäres Bleiberecht bekommen, erklärten Kurz und Strache. Letzterer fügte noch hinzu: "Da gibt es kein Anrecht auf Asyl! Da können wir nicht herumdoktern." Später sollte Innenminister Kickl noch nachsetzen, dass eine Lehre allein freilich noch kein Kriterium für einen positiven Aufenthaltstitel sei. Und fast triumphierend setzte er nach: Der Erlass von Sozialminister Rudolf Hundstorfer (SPÖ) sei damit aufgehoben. Es gebe künftig "keine Möglichkeit mehr", als Asylwerber eine Lehre zu beginnen, das werde "mit dem heutigen Tag" auslaufen – und ein negativer Bescheid bedeute "das Ende der Aufenthaltserlaubnis".

Rund tausend Asylwerber in Österreich machen derzeit eine Lehre, davon müssen Schätzungen zufolge mehr als ein Drittel, etwa 350 Personen, mit einer Abweisung ihres Asylantrags rechnen.

Der Generalsekretär der Wirtschaftskammer, Karlheinz Kopf, bedauerte am Mittwoch via Ö1 die Entscheidung der Regierung, keine Sonderregelung für diese Menschen zu schaffen. Die Wirtschaftskammer will sich nun darauf konzentrieren, sowohl betroffene Betriebe als auch die Lehrlinge beim Beschreiten des Rechtswegs und bei der Beeinspruchung von negativen Bescheiden individuell zu beraten.

Anschober ist erzürnt

Auch andere ÖVP-Vertreter wie Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner und sein Salzburger Amtskollege Wilfried Haslauer sind enttäuscht. Neos und Liste Pilz kritisierten die Vorgangsweise der Regierung.

Oberösterreichs grüner Landesrat Rudi Anschober, Vorkämpfer für eine Sonderregelung, warf der Koalition "Wortbruch" und "Flucht aus der Verantwortung" vor. Und Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) bedauerte explizit, dass "für Asylwerber, die sich derzeit in einer Lehrausbildung befinden, keine Lösung mit Hausverstand gefunden wurde". (Nina Weißensteiner, 12.9.2018)