Fahrverbot für Tottenham-Keeper Lloris nach Alkoholfahrt

Der französische Teamtorwart gab sich vor Gericht einsichtig – neben 20 Monaten Fahrverbot erhielt Lloris auch eine Geldstrafe von 50.000 Pfund

Tormann Hugo Lloris, Kapitän von Fußball-Weltmeister Frankreich und vom englischen Premier-League-Club Tottenham Hotspur, darf 20 Monate lang kein Auto steuern. Diese Strafe verhängte ein Londoner Gericht am Mittwoch, weil der 31-Jährige in der Nacht auf 24. August in alkoholisiertem Zustand gefahren war. Zusätzlich wurde Lloris zu einer Geldstrafe von 50.000 Pfund (rund 56.140 Euro) verurteilt.

Lloris gab sein Fehlverhalten vor Gericht zu. Er war vor knapp drei Wochen bei einer Routinekontrolle der Polizei kontrolliert worden. Dabei stellten die Beamten fest, dass Lloris die zum Autofahren erlaubte Promillegrenze deutlich überschritten hatte. Der Torhüter hatte Frankreich in Russland als Kapitän zum WM-Triumph geführt, nach seinem Urlaub stand er bereits wieder im Tottenham-Tor. Auch bei den Spurs darf der Franzose trotz der Eskapade Spielführer bleiben. (APA, sid, 12.9.2018)