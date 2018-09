Wasserrohrbruch auf Josefstädter Straße sorgt für lange Bim-Sperre

Am Dienstagabend musste eine Vorführung im Theater in der Josefstadt unterbrochen werden. Die Josefstädter Straße ist teilweise gesperrt

Wien (APA) – Während einer Vorstellung ist am Dienstagabend in Wien-Josefstadt in der Straße vor dem Haupteingang des Theaters in der Josefstadt die Wasserzuleitung geplatzt. Die Aufführung wurde in der Pause abgebrochen, das Theater geräumt. Die Wiener Wasserwerke arbeiteten am Mittwoch an der Wiederherstellung. Die Vorstellung am Mittwochabend soll stattfinden können, sagte Franz Weyrer, Fachbereichsleiter Wasserverteilung bei der MA 31.

Keine Straßenbahn bis Ende nächster Woche

Die Josefstädter Straße war für Autos und die Straßenbahn aber weiterhin ab der Strozzigasse stadteinwärts gesperrt. Für Fußgänger gab es keine Beeinträchtigungen. Die Linie 2 kann in dem betroffenen Bereich in beiden Fahrtrichtungen nicht fahren. Nach dem Abschluss der Kanalarbeiten müssen die Wiener Linien den kompletten Gleisuntergrund erneuern. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Ende nächster Woche dauern. Deswegen kann die Straßenbahn bis zum Abschluss der Arbeiten nur von Friedrich-Engels-Platz bis Ring, Volkstheater (U2, U3) und Josefstädter Straße (U6) bis Dornbach unterwegs sein. Die Wiener Linien empfehlen großräumig auf die Linien U3, U6, 46 und 48A auszuweichen.

Zuvor hatte der ORF über den Wasserrohrbruch berichtet. Die Wasserzuleitung des Theaters war am Dienstag kurz nach 19.00 Uhr geborsten – während auf der Bühne Felix Mitterers "In der Löwengrube" aufgeführt wurde. Laut Angaben der Berufsfeuerwehr wurden die Fahrbahn und die Straßenbahngleise unterspült, Betonplatten der Fahrbahn stürzten in den entstandenen Hohlraum. Durch den massiven Wasseraustritt wurden in der Straße eine Gasleitung und ein Kanal freigelegt. Auch reichten die Unterspülungen so nah in Richtung Haupteingang des Theaters, dass dieser gesperrt werden musste.

Keine Schäden in Häusern

Durch die unterbrochene Wasserversorgung und den beschädigten Kanalanschluss waren die Löschwasserversorgung, die Toiletten und die Duschen des Theaters außer Betrieb. Aufgrunddessen und der Sperre des Haupteingangs wurde entschieden, die Vorstellung in der Pause abzubrechen. Von den Kräften der Berufsfeuerwehr wurden die Josefstädter Straße im Bereich des Rohrbruchs abgesperrt, die Keller der angrenzenden Häuser auf Wassereintritt untersucht – wobei keine Schäden festgestellt wurden. Die Theatergäste wurden über einen Nebeneingang sowie über den Bühneneingang in der Piaristengasse rausgebracht. Sie bekommen laut Angaben des Theaters Ersatztermine für die abgebrochene Vorstellung.

"Das Loch in der Straße ist sechs Meter tief", sagte Weyrer. Neben der Wasserleitung wurde auch der Kanal beschädigt. Die Reparaturarbeiten fanden am Mittwoch "in engster Abstimmung mit dem Theater statt". "Wenn es so läuft, wie wir rechnen, ist der Straßenbau am Freitag wiederhergestellt." An diesem Tag, dem 14. September, findet auch das Josefstädter Straßenfest statt. "Hier wird es kleine Änderungen geben", sagte Weyrer. (APA, red, 12.9.2018)