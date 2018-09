Ansturm auf Lottoscheine sorgt für zehn Millionen Euro im Pot

Es seien bis jetzt vier Mal so viele Tipps wie bei einer normalen Ziehung eingegangen: 200 pro Sekunde

Wien/St. Pölten – Der große Ansturm auf den Lotto-Sechsfachjackpot dürfte dazu führen, dass die Gewinnsumme bis zum Abend auf über zehn Millionen Euro anwachsen wird. "Derzeit verzeichnen wir etwa 200 Tipps pro Sekunde", sagte Günter Engelhart von den Österreichischen Lotterien. Insgesamt werden rund zwölf Millionen Tipps gespielt werden – vier Mal so viele wie bei einer normalen Mittwochsziehung.

Wie es sich als frisch gebackener Millionär so lebt, erzählte indes der Niederösterreich, der bei einer Euromillionen-Ziehung unglaubliche 45,4 Millionen Euro gewonnen hat, den Lotterien. Am Dienstag kam der Glückspilz in Begleitung seiner Frau in die Zentrale nach Wien, um alle Formalitäten für die Überweisung des Betrages am 3. Oktober zu erledigen.

Häufige Tipps

Was also tippen, damit es mit dem großen Gewinn klappt? 1-2-3-4-5-6 sollte eher vermieden werden. Denn diese Variante wird in Österreich in der Regel rund 2000 mal pro Ziehung getippt. Einen Lotto-Sechser müsste man sich daher mit 2000 anderen Gewinnern aufteilen. Auch von Geburtsdaten raten Experten ab, weil man sich diese auch mit vielen anderen teilen müsste. Monatszahlen bis 31 sollten daher vermieden werden.

Euromillionär will Leben nicht ändern

An seinem Leben will der Niederösterreicher nicht viel ändern. "Es schießen dir in dem Moment, wo du von dem Gewinn erfährst, tausend Gedanken durch den Kopf, aber letztendlich haben wir noch nicht realisiert, was da passiert ist", sagte er. Der Multimillionär will auch seinem Beruf als Angestellter weiterhin nachgehen. Ein Großgewinnbetreuer berät den Mann, wie er seinen Gewinn möglichst geheim halten kann.

Seine ersten Pläne mit dem Geld: "Wir haben ein bisschen Schulden, die werden wir zurückzahlen", sagte der Mann. Die Altersvorsorge für sich und seine Frau – Kinder hat das Paar keine – ist auch ein Thema, und eventuell ein neues Auto.

Der Niederösterreich wird übrigens auch beim Sechsfachjackpot erneut mitspielen: "Natürlich. Aber wie immer nur um so viel, wie ich mir leisten kann", meinte der Neo-Millionär. (APA, red, 12.9.2018)