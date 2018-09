Kärntner Ulrichsbergtreffen findet dieses Jahr nicht statt

Veranstaltung sorgte wegen rechter Umtriebe immer wieder für Debatten

Klagenfurt – Das Veteranentreffen am Kärntner Ulrichsberg, das immer auch Neonazis und Rechtsextreme angezogen hat, findet dieses Jahr nicht statt. Wie die "Kleine Zeitung" in ihrer Mittwoch-Ausgabe berichtet, hat Hermann Kandussi, Obmann der Ulrichsberggemeinschaft, eine "Pause" angekündigt. Man wolle vieles neu organisieren und im nächsten Jahr wieder ein Gedenktreffen veranstalten, so Kandussi.

Das in früheren Zeiten von Tausenden Menschen besuchte Treffen hat in den vergangenen Jahren an Bedeutung verloren, zuletzt verirrten sich noch 100 bis 200 Besucher dorthin. Es fand in den vergangenen Jahren auch nicht mehr bei der Gedenkstätte am Ulrichsberg, sondern im Tal beim Herzogstuhl statt. (APA, 12.9.2018)