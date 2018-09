Welche Konflikte gibt es zwischen Wirten und Anrainern?

Anrainer haben sich vorerst erfolgreich gegen die Belästigung durch das Strandcafé an der Alten Donau zur Wehr gesetzt. Was stört Sie als Anrainer eines Lokals, wo sehen Sie als Wirt Probleme?

Von "unzumutbaren Belästigungen" spricht der Rechtsanwalt Florian Berl, der die Interessen der Anrainer des Strandcafés an der Alten Donau vertritt. Das Café ist aufgrund eines Gerichtsurteils seit Montag "vorübergehend geschlossen". Demnach wurde der Bescheid zur "gewerberechtlichen Genehmigung für die Änderung der Betriebsanlage" des Lokals aufgehoben, was bedeutet, dass der Betrieb einen neuen Antrag auf Erteilung dieser Genehmigung stellen muss.

Durch Lokale verursachte Geräusche und Gerüche sind für Anrainer oft schwer zu ertragen. Wohnt man über einem Schanigarten, kann das im Sommer schon manchmal mühsam sein, wenn Essensgeruch, Zigarettenrauch und Gesprächsfetzen durch die offenen Fenster in die eigenen vier Wände dringen. "Große Teile des Bezirks bis zum Donauzentrum lagen in einer Rauchwolke", so User "Keytho" über das Strandcafé an der Alten Donau:

Aber auch für Gastronomen können Nachbarschaftskonflikte zum Ärgernis bis hin zu einer Existenzbedrohung werden.

Ihr Beitrag zur Recherche

Um die Situation von Anrainern und Wirten zu beleuchten, startet DER STANDARD einen Aufruf an seine Leserinnen und Leser: Wie ist die Situation der Bewohner rund um das Strandcafé? Was bedeutet es, über einem Gast- oder Schanigarten zu wohnen? Welche Konflikte entstehen dabei mit Gastronomen und Gästen? Wie gehen Sie als Wirt mit Anrainerbeschwerden und möglichen Konflikten um?

Erzählen Sie von Ihren Erfahrungen als Gastronom und Anrainer eines Lokals im Forum, oder schreiben Sie eine Mail an chronik@derStandard.at. DER STANDARD plant eine Reportage zu dem Thema, um häufige Konflikte aufzuzeigen, die zwischen Wirt und Anrainer entstehen – und wie versucht wird, diese zu lösen. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns auch kurz für ein persönliches Gespräch zur Verfügung stehen. Ihre Informationen werden selbstverständlich vertraulich behandelt. Vielen Dank für Ihre Hilfe bei der Recherche! (haju, 12.9.2018)