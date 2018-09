50 Abgeordnete in Großbritannien wollen May aus Amt drängen

Die konservativen Abgeordneten sind mit Theresa Mays Brexit-Kurs unzufrieden und wollen sie loswerden, berichtet die BBC

London – Dutzende konservative Abgeordnete wollen einem Medienbericht zufolge ihre Premierministerin Theresa May loswerden. Etwa 50 Parlamentarier seien dazu am Dienstagabend zusammengekommen, berichtete die BBC am Mittwoch unter Berufung auf nicht näher genannte Quellen. Dabei solle diskutiert worden sein, wie und wann man May aus dem Amt drängen könne.

Die Regierungschefin steht wegen ihrer Brexit-Strategie in ihrer Partei im Kreuzfeuer. Sie will für Waren eine Freihandelszone mit der EU schaffen und einen Teil der gemeinsamen Regeln beibehalten. Viele Brexit-Befürworter verlangen dagegen einen klaren Schnitt nach dem Austritt aus der EU und sehen Mays Kurs als Verrat an. (Reuters, 12.9.2018)