Chrome-Erweiterung zeigt geheime Netflix-Kategorien

"Better Browse" erlaubt es Nutzern, einen Blick auf interne Kategorien an Inhalten auf Netflix zu werfen

Actionfilme, Romanzen, britische Krimiserien: Wer auf Netflix nach neuen Inhalten sucht, bekommt einerseits recht allgemeine sowie andererseits speziell auf eigene Nutzungsgewohnheiten zugeschnittene Kategorien angezeigt. Doch was passiert eigentlich mit all den speziellen Kategorien, die für andere User erstellt wurden? Frei durchsuchbar sind diese für gewöhnlich nicht. Eine neue Chrome-Erweiterung macht jedoch genau das möglich.

Spezifische Genres

Wer "Better Browse" installiert, kann nun viel mehr spezifische Genres abrufen, etwa "Action Comedy" oder "Action Thriller", wie Lifehacker erklärt. Wer nicht via Chrome Netflix schaut, kann sich die dort gefundenen Filme vormerken, um sie dann via App auf dem Fernseher abzurufen.

Die Anwendung ist nicht die erste Erweiterung, die in diese Kerbe schlägt. Rund um Netflix haben sich zahlreiche Add-Ons gebildet, die Inhalte des Videostreaming-Dienstes besser zugänglich machen wollen. (red, 12.9.2018)