Türkische Polizei nimmt Österreicher fest

Botschaft will aus datenschutzrechtlichen Gründen keinen Namen nennen

Ankara – Ein österreichischer Staatsbürger ist am Dienstag in den frühen Morgenstunden in der türkischen Hauptstadt Ankara festgenommen worden. Das bestätigte der Sprecher des Außenministeriums, Thomas Schnöll.

Die österreichische Botschaft sei mit den türkischen Behörden und den Angehörigen des Österreichers im Kontakt. "Aus datenschutzrechtlichen Gründen können keine Details zu den Umständen des Falls weitergegeben werden", sagte Schnöll weiter.

Das laut eigenen Angaben linksradikale Magazin "Revolt" gab auf dem Kurznachrichtendienst Twitter bekannt, dass der Verhaftete Student und Journalist sei.

Reporter ohne Grenzen fordert Freilassung

Rubina Möhring, die Präsidentin von Reporter ohne Grenzen Österreich, forderte seine Freilassung. Der Student der Politikwissenschaft befasst sich mit politischen Theorien und schrieb Beiträge in Büchern wie "Kampf um Kobanê", die sich kritisch mit der Beziehung der PKK mit der Türkei auseinandersetzen.

"Andere politische Meinungen dürfen nicht Grundlage für Verhaftungen oder Einschüchterungen sein! In der Türkei passiert das gerade aber zunehmend", so Möhring. (red, APA, 11.9.2018)