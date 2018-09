Türkische Polizei nimmt Österreicher fest

Journalist und Student Max Zirngast schrieb Beiträge in Büchern wie "Kampf um Kobanê"

Ankara – Ein österreichischer Staatsbürger ist am Dienstag in den frühen Morgenstunden in der türkischen Hauptstadt Ankara festgenommen worden. Das bestätigte der Sprecher des Außenministeriums, Thomas Schnöll. Die österreichische Botschaft sei mit den türkischen Behörden und den Angehörigen des Österreichers im Kontakt. "

Das Magazin "Revolt" gab auf dem Kurznachrichtendienst Twitter bekannt, dass es sich um den Journalisten und Studenten Max Zirngast handelt. Er sei gegen fünf Uhr morgens gemeinsam mit anderen in Ankara von der Anti-Terrorabteilung festgenommen worden.

"Zeichen für autoritäre Entwicklung"

Entsetzt über Zirngasts Verhaftung zeigt sich der Politikwissenschaftler an der Wiener Uni, Thomas Schmidinger, der sich an Zirngast als einen "sehr klugen Studenten" erinnert. Zirngast habe auch mit sozialen Bewegungen in der Türkei Kontakt gehalten und sei ein kritischer Beobachter des Regimes von Erdogan gewesen.

"Aber er hat sicher nichts mit Terrorismus zu tun. Dass so jemand verhaftet wird, ist ein Zeichen für die autoritäre Entwicklung in der Türkei".

Reporter ohne Grenzen fordert Freilassung

Rubina Möhring, die Präsidentin von Reporter ohne Grenzen Österreich, forderte Zirngasts Freilassung. Der Student der Politikwissenschaft befasst sich mit politischen Theorien und schrieb Beiträge in Büchern wie "Kampf um Kobanê", die sich kritisch mit der Beziehung der verbotenen Arbeiterpartei PKK mit der Türkei auseinandersetzen.

"Andere politische Meinungen dürfen nicht Grundlage für Verhaftungen oder Einschüchterungen sein! In der Türkei passiert das gerade aber zunehmend", so Möhring.

"Terrorverdacht" gegen Journalisten

Die Türkei geht seit dem Putschversuch im Juli 2016 immer wieder auch gegen ausländische Staatsbürger vor. Die Festnahmen erfolgen meist wegen "Terrorverdachts". Dies sorgt auch für bilaterale Spannungen wie im Fall der deutschen Journalistin Mesale Tolu, des "Welt"-Reporters Deniz Yücel oder des US-Pastors Andrew Brunson.

Die Türkei befindet sich auf der Rangliste der Pressefreiheit auf Platz 157 von 180 Ländern. Rund 150 Medienhäuser wurden laut ROG geschlossen und Massenprozesse abgehalten. (red, APA, 11.9.2018)