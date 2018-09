"1, 2, bei Drei geht was weiter": Virtue positioniert den Mobilfunker neu

Agentur setzte den gesamten neuen Markenauftritt um

Nach der Übernahme von Tele2 im vergangenen Jahr hat Hutchison Drei Austria die Agentur Virtue mit der Neupositionierung der Marke engagiert.

Virtue wurde mit dem Rebranding des gesamten Markenauftritts und dessen Umsetzung beauftragt. Unter dem Kampagnenclaim "1, 2, bei Drei geht was weiter." kommuniziert der Mobilfunker seit 10. September seine neu positionierte Marke.

Die Kampagne umfasst drei unterschiedlichen TV-Spots, zwei Hörfunkspots, Out-of-Home- und Online-Aktivitäten.

Credits:

Drei

Head of Brands & Communication: Christian Rausch | Teamleader Storytelling, Brands & Communication: Lilli Graf-Gerlich | Brands & Communication Manager: Birgit Petritsch | Brands & Communication Media Manager: Alexander Binder



Virtue

Client Service Director: Beate Prisching | Account Lead: Lisa Schmid | Senior Account Manager: Eva-Maria Forstner | Account Manager: Raphaela Abbrederis | Social Account Manager: Anna Faist, Marlies Hübner | Head of Planning: Pieter Owen | Head of Digital Strategy: Misha Verollet | Digital Strategist/Senior Ad Operations: Rebecca Jelenko



Executive Creative Director: Dian Warsosumarto | Creative Director Art: Christin Schwendtner | Creative Director Concept: Kurt Steinwald | Junior Art Director: Stefan Neuhofer, Lisa Freidl | Grafik Design: Stefanie Vuga, Oliver Schellner, Toni Eisner | Junior Grafik Designer: Clemens Tschurtschenthaler, Viktoria Bierbaum, Monika Frauenhofer | Copywriter: Georg Beer, Yashar Sobhiafshar, Samia Azzedine, Robert Wagenlechner |

Senior Motion Designer: Markus Wiesinger | Lehrling: Sarah Marinelli



Musik

Tonstudio: Blautöne | Music Supervising: Ines Schiemann | Track: Shooting for the Moon |



Bewegtbild-Produktion

Head of Production: Lucas Czjzek | Production Manager: Annina Bottesch | Regie TVC: Michael Rittmannsberger | DoP TVC: Mario Minichmayr | Regie Social Content: Max Hammel | DoP Social Content: Georg Vogler | Post Production Supervisor: Alexander Milusic | Editor: Mateusz Najder | Animation & Editor Social: Jessica Williams | Motion Design: bounty.studio | Tonstudio: Blautöne



Custom Font

Typejockeys



Foto-Produktion

Fotografie: Martin Stöbich | Fotoassisten: Erli Grünzweil / Roman Prostejovsky (Social) | Fotoproduction: Georgina Groß (Still&Moving Production) | Retusche/Litho: Abudi Hönig. (red, 11.9.2018)