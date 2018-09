Was das EU-Verfahren nach Artikel 7 für Ungarn bedeuten würde – ein STANDARD-Erklärvideo

Ungarn droht ein Artikel-7 Verfahren.

Am Mittwoch wird in Straßburg über die Einleitung des Artikel-7-Verfahrens gegen Ungarn abgestimmt. Was Artikel 7 der EU-Verträge vorsieht, und was das für Ungarn bedeuten würde, wird im Video erklärt. (Isabella Scholda, 11.09.2018)