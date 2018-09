Orbán wettert gegen EU-Parlament

Ungarns Ministerpräsident: Abgeordneten wollten "Regierung, Land und Volk verurteilen".

Straßburg – Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán hat das EU-Parlament für die mögliche Einleitung eines EU-Rechtsstaatsverfahren scharf kritisiert. Das Parlament wolle sein "Land abstempeln und sein Volk", sagte Orbán am Dienstag vor den Abgeordneten in Straßburg.

"Ich weiß, dass eine Mehrheit für den Bericht stimmen wird", sagte Orbán. Die Abgeordneten hätten sich schon ihre Meinung gebildet. Die Abgeordneten wollten "eine Regierung, ein Land und ein Volk verurteilen".

Ungarn habe "mit seinem Blut zur großartigen Geschichte Europas beigetragen", die Fidesz sei die erfolgreichste Partei im Europäischen Parlament. Sein Land habe schwere Blutopfer für Freiheit und Demokratie gegen die Sowjets erbracht und die Grenzen für Ostdeutsche geöffnet.

In dem Bericht gebe es 37 faktische Fehlinformationen. Der Bericht enthalte "Lügen" und "verletzt die Ehre Ungarns und des ungarischen Volkes". Die EU agiere besserwisserisch, messe mit zweierlei Maß, das Verfahren widerspreche den Verträgen. Orbán sagte kämpferisch, Ungarn werde seine Grenzen weiter verteidigen, "wenn es sein muss, auch Ihnen gegenüber".

Kurz als "Soros-Söldner"

Das Budapester Regierungssprachrohr "Magyar Idök" stellte auf seiner Webseite die rhetorische Frage in den Raum: "Spielt Soros mit Kurz seinen letzten Trumpf aus?" Tatsächlich eruierte das Blatt einen Zusammenhang, in dem der Orbán untreu gewordene österreichische Bundeskanzler und der liberale US-Milliardär George Soros gemeinsam aufscheinen: beide sind unter den 270 Mitgliedern des European Council on Foreign Relations (ECFR).

Dabei handelt es sich um einen 2007 gegründeten pan-europäischen Think-tank, der für seine Expertisen anerkannt ist. Für "Magyar Idök" ist aber klar: "Damit ist die Katze aus dem Sack." Unter den Mitgliedern des ECFR ist interessanterweise auch die Ungarin Réka Szemerkényi. Sie diente Orbán in dessen ersten Regierungszeit (1998-2002) als Staatssekretärin im Ministerpräsidentenamt und war von 2015 bis 2017 Botschafterin Ungarns in Washington. (Gregor Mayer, APA, 11.9.2018)