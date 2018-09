Orbán wettert gegen EU-Parlament

Dabei handelt es sich um einen 2007 gegründeten pan-europäischen Think-tank, der für seine Expertisen anerkannt ist. Für "Magyar Idök" ist aber klar: "Damit ist die Katze aus dem Sack." Unter den Mitgliedern des ECFR ist interessanterweise auch die Ungarin Réka Szemerkényi. Sie diente Orbán in dessen ersten Regierungszeit (1998-2002) als Staatssekretärin im Ministerpräsidentenamt und war von 2015 bis 2017 Botschafterin Ungarns in Washington. (Gregor Mayer, APA, 11.9.2018)

Das Budapester Regierungssprachrohr "Magyar Idök" stellte auf seiner Webseite die rhetorische Frage in den Raum: "Spielt Soros mit Kurz seinen letzten Trumpf aus?" Tatsächlich eruierte das Blatt einen Zusammenhang, in dem der Orbán untreu gewordene österreichische Bundeskanzler und der liberale US-Milliardär George Soros gemeinsam aufscheinen: beide sind unter den 270 Mitgliedern des European Council on Foreign Relations (ECFR).

Straßburg – Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán hat das EU-Parlament für die mögliche Einleitung eines EU-Rechtsstaatsverfahren scharf kritisiert. Das Parlament wolle sein "Land abstempeln und sein Volk", sagte Orbán am Dienstag vor den Abgeordneten in Straßburg.

Artikel 7 sieht vor, dass ein EU-Land am Ende eines komplexen Prüfverfahrens gewisse Stimmrechte im Ministerrat verlieren kann und von EU-Entscheidungen auf Zeit ausgeschlossen wird. Allerdings ist der Weg dorthin juristisch und institutionell sehr lang.

Bisher kam die Union noch nie auch nur in die Nähe einer solchen Sanktionierung, die von den Staats- und Regierungschefs einstimmig beschlossen werden müsste. Im Falle Polens befindet man sich nach Auslösung der ersten Stufe des Artikel-7-Prozesses in der Phase des "Dialogs" zwischen Brüssel und Polen – seit zwei Jahren. Die Regierungen in Warschau und Budapest haben angekündigt, dass sie einen drohenden Stimmrechtsentzug für den jeweils anderen per Veto im Rat verhindern werden. (red, 12.9.2018)

