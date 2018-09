Brauchen wir eine Pflegeversicherung?

FÜR

Eines ist unbestritten: Das Pflegesystem in Österreich wird teurer werden. 50 Prozent der Männer und zwei von drei Frauen der Baby-Boomer-Generation der 60er-Jahre werden, davon gehen Demografen aus, älter als 85 Jahre. Die Zahl der Pflegegeldbezieher wird sich daher nach Schätzungen des Wirtschaftsforschungsinstitutes (Wifo) von aktuell rund 450.000 auf 750.000 im Jahr 2050 erhöhen.

Das schlägt sich natürlich in den Kosten nieder. Ändert sich an den Strukturen nichts, werden die Ausgaben des Bundes bis 2050 um knapp 70 Prozent steigen, jene der Länder gar um 360 Prozent, so die Wifo-Prognose. Dazu kommt, dass sich auch das familiäre Umfeld wandelt. Die Zahl der Einpersonenhaushalte steigt, Frauen, die bisher in aller Regel die häusliche Pflege von Angehörigen übernehmen, sind immer öfter berufstätig.

Risiko wie Krankheit oder Arbeitslosigkeit

Angesichts dieser Entwicklungen hält Hanna Mayer vom Institut für Pflegewissenschaften der Uni Wien eine allgemeine Pflegeversicherung für die "einzig sinnvolle Möglichkeit". Das Pflegerisiko würde also – wie das Risiko, krank oder arbeitslos zu werden – von einem solidarischen Sicherungssystem abgefangen. "Pflegebedürftigkeit gehört wie Krankheit zum Leben", argumentiert Mayer. Eine Pflegeversicherung hätte auch den Vorteil, dass nicht von Jahr zu Jahr neu zwischen Bund und Ländern um Budgets verhandelt werden müsste.

"Es ist ein unerträglicher Zustand, dass Pflegeempfänger derzeit zu Bittstellern der Gesellschaft gemacht werden." Martin Schenk von der Armutskonferenz ergänzt: Wer pflegebedürftig sei, lande derzeit häufig in der Sozialhilfe, die eigentlich nur für Ausnahmesituationen gedacht gewesen sei.

Qualitatives Argument

Für Pflegewissenschafterin Mayer spricht auch ein qualitatives Argument für eine Pflegeversicherung. Aktuell richte sich der Pflegebedarf vor allem nach medizinischen Gesichtspunkten. Bei einem Schlaganfall entscheidet also der Arzt, wie es in der Folge mit der Pflege weitergeht. Mayer gibt aber zu bedenken: Zwei Schlaganfall patienten können die gleiche medizinische Diagnose, aber einen anderen Pflegebedarf haben. Ein eigenes Pflegeversicherungssystem biete daher die Chance, die Betroffenen zielgerichteter zu versorgen. Die rein medizinische Einschätzung entspreche häufig nicht dem aktuellen Stand der Pflegewissenschaft.

In Deutschland wurde bereits im Jahr 1995 eine Pflegeversicherung eingeführt. Als Ausgleich für die Einführung wurde ein Feiertag gestrichen. Um die steigenden Kosten decken zu können, wurde der Beitragssatz seither aber mehrmals erhöht, aktuell liegt er bei 2,55 Prozent beziehungsweise 2,8 Prozent bei Kinderlosen.