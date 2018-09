Kanzler Kurz traf Thomas Gottschalk zum Mittagessen

Sprachen über Politik und Showbusiness

Wien – Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat am Dienstag den Entertainer Thomas Gottschalk zum Mittagessen ins Bundeskanzleramt eingeladen. Der Termin kam zustande, da Gottschalk sich derzeit in Wien aufhält und das Management bereits im Frühjahr wegen eines Treffens angefragt hatte, hieß es aus dem Bundeskanzleramt.

Gesprochen wurde dann demnach über die jeweiligen Spezialgebiete – also Politik und Showbusiness. Gottschalk hielt am Montag bei der Verleihung des Großen Ehrenzeichens für Verdienste um die Republik an den Filmproduzenten Karl Spiehs die Laudatio. (APA, 11.9.2018)