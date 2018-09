"Skyrim": Games-Hersteller wirft FPÖ Logodiebstahl vor

Bethesda hat aufgrund des Vorwurfs der Urheberrechtsverletzung eine Unterlassungserklärung versandt – FPÖ: Grafik nicht geschützt

Auf sozialen Medien teilt die FPÖ regelmäßig Bilder, mit denen die Partei politischen Themen kommentiert. So auch vor wenigen Wochen, als ein Sujet gepostet wurde, welches mit den Worten "Österreich wird KEINE Bootsflüchtlinge aufnehmen" beschriftet ist. Dazu wurde eine Grafik abgebildet, welche eine Hand darstellt und wie bei einem Stopp-Zeichen über ein rotes Oktagon gelegt ist.

Das betreffende Posting der FPÖ.

Unterlassungserklärung versandt, FPÖ verneint

Die Hand stammt eigentlich nicht etwa von eigenen Designern, sondern aus der bekannten Rollenspielreihe "The Elder Scrolls" (z.B. "Skyrim") des Spieleherstellers Bethesda. Das bestätigt auch eine Sprecherin des Unternehmens gegenüber dem STANDARD und verkündet, dass die Firma nun eine Unterlassungserklärung an die FPÖ versandt hat. Die Hand ist das Logo der im Spiel bekannten Assassinengilde "Dunkle Bruderschaft". Bei den Freiheitlichen wird unterdessen argumentiert, dass es zu keiner Urheberrechtsverletzung gekommen wäre, da das Logo nicht geschützt sei. Die Grafik sei "frei", so ein Sprecher der Partei. Der Beitrag ist noch online.

Nicht der erste Fall

Hierbei handelt es sich nicht um den ersten Fall, bei dem sich die FPÖ sich bei Materialien eines Spieleherstellers bedient. 2015 nutzte sie widerrechtlich eine Spielfigur aus dem Sega-Shooter "The Club" – ein Charakter mit Pistole und Vermummung. Sega kündigte "angemessene Schritte" an. Der damalige FPÖ-Landtagesklubchef erklärte gegenüber dem STANDARD, dass die Verantwortung bei der zuständigen Grafikagentur liege. (muz, 17.9.2018)