Begum Sharif, Frau von Pakistans Ex-Premier Nawaz, verstarb in London

Begum Kulsoom Nawaz erlag den Folgen einer Krebserkrankung im Alter von 68 Jahren – Ex-Premier im Juli wegen Korruption zu zehn Jahren Haft verurteilt

Islamabad/London – Die Frau von Pakistans Ex-Premier Nawaz Sharif ist tot. Begum Kulsoom Nawaz sei am Dienstag in einer Klinik in London an den Folgen einer Krebserkrankung im Alter von 68 Jahren gestorben, sagte der politische Sekretär von Nawaz Sharif, Asif Kirmani. Nawaz Sharif, der drei Mal Ministerpräsident Pakistans war, erfuhr von dem Tod seiner Frau im Gefängnis in Pakistan.

Sharif war im Juli in Abwesenheit wegen Korruption zu zehn Jahren Haft verurteilt worden. Er hatte sich gerade in London bei seiner Frau befunden, als das Urteil erfolgte. Eine Woche später kehrte er nach Pakistan zurück und stellte sich den Behörden. Er und seine ebenfalls verurteilte Tochter Maryam wurden direkt nach ihrer Ankunft am Flughafen inhaftiert. (APA, 11.9.2018)