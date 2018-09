SKN St. Pölten klarer Außenseiter gegen PSG

Die Niederösterreicherinnen empfangen zum Auftakt des CL-Sechzehntelfinale die französischen Vizemeisterinnen aus Paris

St. Pölten – Österreichs Frauen-Fußball-Serienmeister SKN St. Pölten startet am Mittwochabend (19.10 Uhr/live ORF Sport plus) vor eigenem Publikum als krasser Außenseiter ins Sechzehntelfinale der Champions League, heißt der Gegner doch Paris Saint-Germain. Zweimal stand die Weltauswahl aus Frankreichs Hauptstadt bereits im Endspiel des wichtigsten Europacups-Bewerbs.

2015 scheiterte PSG im Endspiel mit 1:2 am 1. FFC Frankfurt, 2017 dann im rein französischen Finale nach torlosen 120 Minuten erst im Elferschießen am Erzrivalen Olympique Lyon, der auch heuer wieder Titelverteidiger ist. Wie stark das Personal des amtierenden französischen Cupsiegers ist, zeigt ein Blick auf den Kader: Alle PSG-Spielerinnen können zumindest ein Länderspiel für ihr Heimatland vorweisen. Das Retourmatch im Stade Jean-Bouin, das in unmittelbarer Nähe zum Prinzenparkstadion liegt, steigt am 27. September (19.00 Uhr). (APA, 11.9.2018)