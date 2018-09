NMS-Direktor: "Unsere Demokratie zu schützen ist nicht rechts"

Christian Klar, Direktor einer Schule mit hohem Ausländeranteil in Wien-Floridsdorf, über kulturelle Konflikte, klare Regeln und die Grenzen des Akzeptablen – ein STANDARD-Videointerview

der standard "Es war nicht zur Freude aller, als ich in den Medien die Probleme angesprochen habe", sagt Christian Klar.

Das Buch "Kulturkampf im Klassenzimmer" von NMS-Lehrerin Susanne Wiesinger hat eine Debatte über kulturelle Konflikte in österreichischen Schulen ausgelöst. Christian Klar ist Direktor der NMS Deublergasse in Wien-Floridsdorf und erzählt im STANDARD-Interview über Probleme an seiner Schule, gesellschaftliche und politische Versäumnisse und seinen Lösungsansatz. (Michael Luger, 11.9.2018)