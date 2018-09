"Dark Souls" für "Noobs": Modder entfernt alle Gegner aus ultraschwerem Spiel

Damit man das Game stressfrei erleben kann – auch bei "Alien: Isolation" Mod veröffentlicht

Eine Mod für ein Game integriert im Normalfall neue Spielinhalte, die die Entwickler so nicht vorgesehen haben. Modder Jgwman hat genau das Gegenteil getan, er entfernte sämtliche Gegner aus dem ultraschweren Fantasy-RPG Dark Souls 2. Konkret hat sich Jgwman den zweiten Teil vorgenommen und dafür einen Level-Editor geschaffen, mit dem auch die Kontrahenten entfernt werden können.

Spiel so erleben, wie man will

"Ich habe den Level-Editor eigentlich dafür geschaffen, dass Spieler neue Inhalte schaffen können. Ich wusste allerdings auch, dass man damit auch Herausforderungen wegnehmen kann – das hat mich allerdings nicht gestört. Ich bin der Meinung, dass man das Spiel so erleben darf, wie man es selber will", sagte er gegenüber PC Gamer.

Mod war sehr viel Arbeit

Das Dark Souls für "Noob" war nicht allzu einfach zu erschaffen. Hersteller FromSoftware unterstützt für die Fantasy-RPG-Reihe offiziell keine Mods, weshalb Modifikationen deutlich erschwert werden. "Um alle Gegner aus dem Spiel zu entfernen, musste ich herausfinden, welche Spieldateien überhaupt mit meiner Mod funktionieren", sagt Jgwman. Nur dank der Hilfe zwei weiterer Modder konnte er hier Erfolge vorweisen.

Raumstation ohne Gegner

Nicht ganz so schwierig war eine "Keine Gegner"-Mod wiederum bei Alien: Isolation. Bei dem Horror-Survival-Game hat man es in einer eindrucksvollen Umgebung immer wieder mit mühsamen Kontrahenten zu tun. Paul Huwe, Entwickler bei NASA, wollte aber die Raumstation ohne Gegner erforschen, also machte er aus den bösartigen Feinden einfach leblose Kreaturen. "Mit der Mod konnte ich die Raumstation auf viel angenehmere Art und Weise erforschen", sagte er gegenüber PC Gamer. (red, 11.09.2018)