Techbold kann weitere 1,3 Millionen Euro aufstellen

Investiert wird künftig auch in den Zukauf von IT-Unternehmen

Das von Damian Izdebski gegründete und geleitete IT-Unternehmen Techbold Technology Group hat in einer neuen Finanzierungsrunde weitere 1,3 Millionen Euro aufgestellt. An der Finanzierung habe sich unter anderem das Business-Angel-Netzwerk Startup 300 beteiligt, teilte Techbold am Dienstag mit.

"Wir konnten sowohl bestehende als auch neue Investoren von unseren Vorhaben für die Zukunft überzeugen und werden in absehbarer Zeit expandieren", so Izdebski. "Techbold hat es geschafft, sich als Digitalisierungspartner bei kleinen und mittleren Unternehmen zu positionieren", meinte Startup-300-Vorstand Michael Eisler. Er sehe noch viel Entwicklungspotenzial. Aktuell sei Techbold auf der Suche nach passenden kleineren IT-Unternehmen. Zuletzt konnten im August 2017 bei einer ersten Finanzierungsrunde 1,5 Millionen Euro aufgestellt werden.

Details

Im Geschäftsjahr 2017/18 wurde der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt. In den ersten drei Jahren des Bestehens hat die Techbold Technology Group einen Umsatz von 15 Millionen Euro erwirtschaftet, so die Aussendung. Laut Firmencompass belief sich der Verlust 2017 auf rund 171.000 Euro. Techbold sieht sich als Digitalisierungspartner für Klein- und Mittelbetriebe mit zehn bis 100 Computerarbeitsplätzen. Das Team besteht aus rund 40 Mitarbeitern.

Techbold wurde im Juni 2015 von Damian Izdebski, ehemals Gründer der pleitegegangenen Ditech, mit Beteiligung namhafter Business Angels gegründet. Später kamen neben der Compass-Gruppe und Startup 300 noch weitere prominente Investoren an Bord. Unter der Dachmarke Techbold sind aktuell zwei Unternehmen tätig: Techbold Network Solutions GmbH und Techbold Hardware Services GmbH. (APA, 11.9.2018)