Barcelona vor Unabhängigkeitsdemo: "Wir haben keine Angst"

Adrià Alsina von der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung ANC über die Vorbereitung der Demo zum Nationalfeiertag

Um 17.14 Uhr wird die Demonstration für die Unabhängigkeit Kataloniens am "Diada", dem katalanischen Nationalfeiertag an diesem Dienstag, in Barcelona beginnen. Das erinnert an das Jahr 1714, als Barcelona am 11. September durch die Bourbonen erobert wurde.

Katalonien strebt weiter nach Unabhängigkeit, zumindest wenn es nach Adrià Alsina, Sprecher der Assemblea Nacional Catalana (ANC), geht. Die Bürgerbewegung organisiert die Großdemo, die dieses Jahr über mehrere Kilometer hinweg in der Avinguda Nacional stattfindet. Seit Monaten bereitet die ANC die Veranstaltung vor, verkauft an ihrem Sitz in der Nähe der Sagrada Familia T-Shirts und andere Merchandise-Artikel.

Wenn man sich bei den Einheimischen umhört, heißt es, die Veranstaltung war immer eine glückliche, friedvolle Demo, eine Party. Es bleibt abzuwarten, ob das auch an diesem Dienstag der Fall sein wird – bei den Befürwortern der Unabhängigkeit hört man ein wenig Verdruss bei den Antworten heraus, die Ereignisse des vergangenen Jahres sind nicht spurlos an ihnen vorübergegangen.

foto: andreas müller Adrià Alsina: "Wir werden weiterhin für die Demokratie kämpfen."

Die ANC fordert neben der Befreiung der inhaftierten Separatisten ein formelles Referendum. Alsina sagt: "Es ist wichtig, dass die Katalanen auf die Straße gehen, um der Welt zu zeigen, dass es uns keine Angst macht, dass Leute inhaftiert sind. Wir werden keinen Schritt zurückgehen und weiterhin für die Demokratie kämpfen." Auch bei einer Unabhängigkeit von Spanien würde Katalonien Teil der EU bleiben wollen, betont er. (Andreas Müller, 11.9.2018)