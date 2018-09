Amazon nannte erste Umsatzzahl zu Geschäftskunden-Plattform

Hochgerechneter Jahresumsatz von 10 Milliarden Dollar von Amazon Business

Amazon hat in seinem Angebot für Geschäftskunden einen hochgerechneten Jahresumsatz von 10 Mrd. Dollar (8,6 Mrd. Euro) erreicht. Die am Dienstag veröffentlichte Zahl auf Basis der jüngsten Quartalsergebnisse ist die erste seit dem Start von Amazon Business im Frühjahr 2015. Der weltgrößteOnline-Händler bietet die Einkaufsplattform für Geschäftskunden auch in Österreich und Deutschland an.

In Deutschland zählten inzwischen unter anderem 22 der 30 DAX-Unternehmen, viele Mittelständler sowie 11 der 15 größten Städte zu den Kunden, hieß es seitens Amazon. Der Dienst wurde für das Business-Angebot mit Funktionen wie Firmen-Konten mit mehreren Nutzern oder der Integration gängiger Einkaufs-Software auf die Bedürfnisse von Geschäftskunden zugeschnitten.

Rund die Hälfte der Verkäufe kommt nach bisherigen Angaben nicht von Amazon selbst, sondern von anderen Händlern, die ihre Waren auf der Plattform anbieten. Der Amazon-Konzern erwirtschaftete im vergangenen Jahr insgesamt einen Umsatz von rund 178 Mrd. Dollar. (APA, 11.9.2018)