Martina Ess als neue Bundesrätin nominiert

Soll Edgar Mayer nachfolgen

Bregenz – Der ÖVP-Landesparteivorstand Vorarlberg hat am Montagabend einstimmig die Kommunikationsberaterin Martina Ess zur Nachfolgerin von Bundesrat Edgar Mayer nominiert, der Ende September seine Funktion zurücklegen wird. Die Wahl der 38-Jährigen wird bei der Landtagssitzung am 3. Oktober erfolgen, teilte die Vorarlberger Volkspartei mit.

Ess war Spitzenkandidaten der ÖVP bei der Nationalratswahl 2017, ein Sitz im Parlament blieb ihr allerdings verwehrt. Gemeinsam mit dem Vorarlberger ÖVP-Bundesrat Magnus Brunner wird die Satteinserin vorbehaltlich ihrer Wahl ab 11. Oktober ihr Amt in Wien antreten. Für Ess' Stellvertretung wurde die 30-jährige Heike Eder nominiert. Eder ist Personalleiterin der Arbeiterkammer Vorarlberg. Bei den Paralympics 2016 gewann die Götznerin eine Bronzemedaille im Slalombewerb.

Mayer gehörte seit 2004 dem Bundesrat an. 2013 und 2017 hatte er die Funktion des Präsidenten inne. Mit 64 will sich der Politiker nun in den Ruhestand verabschieden. (APA, 11.9.2018)