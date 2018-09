Chinesen liebäugeln mit Übernahme von Atomic-Mutter

Die Aktien der finnischen Atomic-Mutter Amer Sports sind deutlich gestiegen

Wien/Frankfurt am Main – Was haben Marcel Hirscher und Mikaela Shiffrin gemeinsam? Sie gehen als Verteidiger des Gesamtweltcups in die kommende Skisaison – und beide haben Atomic-Brettln unter den Füßen, wenn sie um Bestzeiten ringen.

Die Salzburger Traditionsmarke finden nicht nur die beiden besten Alpinathleten ihres Geschlechts leiwand – der chinesische Anta-Konzern liebäugelt offenbar mit einer Übernahme der finnischen Atomic-Mutter Amer Sports.

Die Aktien des finnischen Anbieters von Atomic-Skiern und Wilson-Tennisschlägern stiegen am Dienstag in Helsinki um knapp 14 Prozent auf 32,80 Euro, bevor der Handel mit diesen Papieren unterbrochen wurde. Das ist der größte Kurssprung seit zehn Jahren.

Amer Sports zufolge hat ein Konsortium um die Fila-Mutter Anta Interesse an einer Komplettübernahme signalisiert. Bislang gebe es aber weder Gespräche noch eine Entscheidung zu diesem Thema.

Die Salzburger Skifirma Atomic gehört seit 1994 zum finnischen Amer-Konzern hat 2017 rund 170 Mio. Euro umgesetzt. (Reuters/APA/red, 11.9.2018)