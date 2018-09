AUVA verliert durch Reform halbe Million Versicherte

Dazu auch noch 62 Millionen Euro an Beitragseinnahmen, weil Selbstständige in die neue SVS übersiedeln – Kassengesetz soll spätestens kommende Woche in Begutachtung gehen

Wien – Ein bisher kaum beachtetes Detail der geplanten Sozialversicherungsreform wird der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt (AUVA) einen merkbaren Aderlass bei Versicherten und Beitragseinnahmen bringen. Konkret sind es (Stand 2017) 62,27 Millionen Euro, die sie verlieren dürfte, weil sie künftig nicht mehr für die Unfallversicherung der rund 537.000 Selbstständigen zuständig sein soll.

Vorgesehen ist laut den türkis-blauen Regierungsplänen, dass diese künftig in der neuen Sozialversicherung der Selbstständigen (SVS) nicht nur kranken- und pensions-, sondern auch unfallversichert sein sollen. Sie werden mit den Bauern zusammengefasst, deren Versicherung schon bisher für alle drei Sparten zuständig war. Mit dieser Maßnahme büßt die AUVA rund ein Zehntel ihrer rund fünf Millionen Versicherten ein.

Ein Geheimnis war dieser Plan nicht, stand er doch schon im Ministerratsvortrag, den die Regierung im Mai beschlossen hatte. Die SVS solle "für alle selbstständig Erwerbstätigen die Sparten Kranken-, Unfall- und Pensionsversicherung" umfassen, hieß es dort. Damals fiel das aber kaum auf, weil noch unsicher war, ob die AUVA überhaupt weiterbestehen würde.

Kurz und trocken

Nun ist die Maßnahme in jenem Papier wiederaufgetaucht, das die Regierung vergangene Woche als Zwischenergebnis der Verhandlungen verteilt hat. Bezüglich der Selbstständigen-Versicherung heißt es dort trocken: "Übergang der Unfallversicherten von AUVA -> SVS". Letztere solle ein "3-Sparten-Träger" werden. Merkbare Auswirkungen auf die betroffenen Selbstständigen soll all das nicht haben, am Versicherungsschutz ändere sich nichts, wurde der APA versichert. Offen ist allerdings noch, wie und wann der administrative Übergang zur erst zu gründenden SVS bewerkstelligt wird.

Offen ist auch noch, ob all das ein Gewinn- oder Verlustgeschäft für die AUVA wird. Zwar verliert sie Beitragseinnahmen, muss dann wohl aber auch weniger für Unfallheilbehandlungen und Renten zahlen. Außerdem soll sie laut Sparplan von einigen Leistungen im KMU-Bereich entlastet werden, etwa Zuschüssen zur Entgeltfortzahlung (derzeit mit 87 Millionen Euro beziffert) und der Präventionsberatung (27 Millionen Euro).

Regierung hält an Reformzeitplan fest

Der Gesetzesentwurf zur Sozialversicherungsreform soll Ende dieser oder spätestens Anfang kommender Woche fertig sein und in Begutachtung gehen. Das hat ein Sprecher des Gesundheits- und Sozialministeriums am Dienstag auf APA-Anfrage bekräftigt. Zuvor wird nochmals mit den Sozialpartnern verhandelt. Auch mit Ländervertretern wird gesprochen, dem Vernehmen nach allerdings nur auf ÖVP-Ebene.

Vorgesehen sei am Mittwoch ein Treffen von Klubobmann August Wöginger mit den zuständigen schwarzen Landesräten, hieß es hinter vorgehaltener Hand. Auch Experten sollen beigezogen werden. Zuletzt hatte es vor allem aus Tirol Proteste gegeben, weil man sich in der Frage des Spielraums der Länder bei der künftigen Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK), in der die neun Gebietskrankenkassen aufgehen sollen, zu wenig eingebunden fühlte.

Insgesamt werden durch die Reform aus den bisher 21 Sozialversicherungsträgern nur noch fünf. Statt des Hauptverbands soll es dann einen an Kompetenzen ärmeren Dachverband der österreichischen Sozialversicherungsträger geben. In Kraft treten soll dies mit 1. Jänner 2019. Damit sich das ausgeht, soll das türkis-blaue Vorhaben im Oktober den Ministerrat passieren und im November im Parlament beschlossen werden.

Mit 1. April 2019 will man dann pro Träger Übergangsgremien zur Vorbereitung des Fusionsprozesses einsetzen. Mit gleichem Datum soll auch die derzeit verordnete "Ausgabenbremse" bei den Sozialversicherungen wieder aufgehoben werden, wie es in einem in der Vorwoche präsentierten Regierungspapier heißt. Die neue Struktur bei den Sozialversicherungen werde dann laut der Ministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) ab 1. Jänner 2020 gültig sein. (APA, 11.9.2018)