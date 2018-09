Afghane nach mutmaßlicher Vergewaltigung in Linz gefasst

Der 18-Jährige soll auf der Toilette eines Budapester Lokals über eine Frau hergefallen sein

Linz/Budapest – Ein 18-jähriger Afghane, der im Verdacht steht, in einem Lokal in Budapest eine Frau vergewaltigt zu haben, ist Montagabend in Linz festgenommen worden. Er war in einem Zug nach Frankfurt unterwegs, meldete die Budapester Polizei. Die oberösterreichische Exekutive bestätigte am Dienstag die Festnahme.

Laut den ungarischen Ermittlern soll der Mann, der in Ungarn Asyl habe und bereits zweimal wegen Sittlichkeitsdelikten aufgefallen sei, Sonntagfrüh auf der Toilette eines Fastfood-Restaurants im Zentrum der ungarischen Hauptstadt über sein Opfer hergefallen sein. (APA, 11.9.2018)