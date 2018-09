Langjähriger "Focus"-Chef Uli Baur gestorben

Baur war von 2004 bis 2012 Chefredakteur des deutschen Nachrichtenmagazins

München – Der ehemalige "Focus"-Chef Uli Baur ist tot. Er sei bereits am Samstag im Alter von 62 Jahren am Starnberger See gestorben, bestätigte das Nachrichtenmagazin am Montag der Deutschen Presse-Agentur in München. "Er war der positivste Mensch, den ich je kennengelernt habe, und ein großartiger Weggefährte", sagte Gründungschefredakteur Helmut Markwort.

Ähnlich äußerte sich der Verleger Hubert Burda: "In den Schmerz über seinen zu frühen Tod mischt sich die Erinnerung an seine überragenden journalistischen Fähigkeiten." Mit seiner zupackenden und fröhlichen Art habe er einen optimistischen Grundtenor geprägt, der den "Focus" auszeichne. "Unser Mitgefühl ist bei seiner Tochter und Ehefrau."

Baur wurde 1956 in Herrsching am Ammersee geboren. Nach einem Volontariat beim "Münchner Merkur" war er beim Gong-Verlag in München tätig. 1985 kam er zum damals gegründeten Privatsender Radio Gong und wurde Chefredakteur und Programmchef, bevor er 1991 zum Verlag Hubert Burda Media ging. 1992 begann er mit Markwort den "Focus" zu entwickeln und wurde Mitglied der Gründungsredaktion. Von 2004 bis 2012 war er Chefredakteur des wöchentlichen Nachrichtenmagazins, danach Herausgeber. (APA, dpa, 11.9.2018)