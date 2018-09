Traumdebüt für Jets-Quarterback Darnold

Der 21-Jährige führte die New Yorker zu einem überraschenden 48:17-Erfolg gegen die Detroit Lions

Detroit – Neuling Sam Darnold ist in der US-Football-Profiliga NFL ein Traumdebüt im Trikot der New York Jets gelungen. Der Quarterback, Nummer drei im diesjährigen Draft, führte sein Team am ersten Spieltag der neuen Saison zu einem 48:17-Kantersieg gegen die Detroit Lions. Darnold war mit seinen 21 Jahren und 97 Tagen der jüngste Quarterback, der jemals in einem NFL-Auftaktspiel in der Startaufstellung stand. Der Rookie brachte 16 von 21 Pässen für 198 Yards Raumgewinn an den Mann, zwei führten zu Touchdowns. Ihm unterlief eine Interception.

Dagegen hätte der Einstand des neuen Lions-Headcoaches Matt Patricia kaum schlechter verlaufen können. Für den erfolgsverwöhnten 43-Jährigen, in verschiedenen Positionen mit den New England Patriots dreimal Super-Bowl-Champion, ist es der erste Cheftrainerposten.

Patricia, bei den Patriots unter anderem als Defensive Coordinator (2012 bis 2018) angestellt, befindet sich in guter Gesellschaft. Auch alle übrigen neuen NFL-Headcoaches erlitten bei der Premiere Niederlagen. Mike Vrabel (Tennessee Titans), Pat Shurmur (New York Giants), Steve Wilks (Arizona Cardinals), Jon Gruden (Oakland Raiders), Matt Nagy (Chicago Bears) und Frank Reich (Indianapolis Colts) zogen mit ihren Teams jeweils den Kürzeren. (sid, 11.9.2018)

Ergebnisse Week 1

Atlanta Falcons @ Philadelphia Eagles 12:18

Buffalo Bills @ Baltimore Ravens 3:47

Jacksonville Jaguars @ New York Giants 20:15

Tampa Bay Buccaneers @ New Orleans Saints 48:40

Houston Texans @ New England Patriots 20:27

San Francisco 49ers @ Minnesota Vikings 16:24

Tennessee Titans @ Miami Dolphins 20:27

Cincinnati Bengals @ Indianapolis Colts 34:23

Pittsburgh Steelers @ Cleveland Browns 21:21 (n.V.)

Kansas City Chiefs @ Los Angeles Chargers 38:28

Dallas Cowboys @ Carolina Panthers 8:16

Seattle Seahawks @ Denver Broncos 24:27

Washington Redskins @ Arizona Cardinals 24:6

Chicago Bears @ Green Bay Packers 23:24

New York Jets @ Detroit Lions 48:17

Los Angeles Rams @ Oakland Raiders 33:13