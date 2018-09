"WIR SPIELEN": Kleiner Abschied mit großem Gewinnspiel

Zsolt und Martin sagen auf Wiedersehen und Danke schön für zweieinhalb wunderbare Jahre

wirspielen Unsere letzte Folge "WIR SPIELEN". Vielen Dank für die schöne Zeit mit euch!

Es waren zweieinhalb wunderbare Jahre, in denen wir für euch und mit euch vor der Kamera spielen durften. Wir haben viel gelacht, geschwitzt und gelernt – auch von euren lieben und fiesen Kommentaren. Nun ist es Zeit für uns, Abschied zu nehmen. Martin startet einen neue Karriere in Deutschland, ich bleibe beim STANDARD, kümmere mich künftig aber unter anderem auch um Projekte wie "Österreich spricht". Wir sagen Dankeschön an unser tolles Videoteam und besonders an euch! An alle, die uns gerne gesehen haben: Seid nicht traurig. Es geht weiter mit Gaming-Videos und neuen Formaten hier auf derStandard.at/Games und auf dem Youtube-Kanal DER STANDARD. Ach ja und weil uns niemand vor der Kamera besiegen konnte, gibt es noch ein fettes Gewinnspiel für euch! In diesem Sinne: viel Glück und viel Spaß beim Spielen. (Zsolt Wilhelm, Martin Pauer, 14.9.2018)

Das Gewinnspiel

Unter allen Abonnenten unseres DER STANDARD-Youtube-Kanals und Whatsapp-Nachrichtendienstes verlosen wir 1x PS4 Pro in Weiß mit Games, 1x Nintendo 2DS XL mit Games, 1x DualShock 4-Controller im Star Wars-Design, 1x Dishonored 2 Collector's Edition (PS4), 1x Assassin's Creed Origins God Edition (Xbox One), 1x Assassin's Creed Origins God Edition (PS4) und 1x Skyrim Special Edition (PC).

Um an der Verlosung teilzunehmen müsst ihr einfach Folgendes tun:

Es reicht eine Art der Anmeldung, aber am besten macht natürlich alles, denn dadurch steigen eure Chancen, ausgewählt zu werden! Bestehende Abonnenten dieser Kanäle nehmen, sofern sie es wollen, automatisch am Gewinnspiel teil.