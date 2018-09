Russland startet größtes Militärmanöver seiner Geschichte

Auch China und die Mongolei nehmen an "Wostok-2018" teil

Moskau – Russland beginnt am Dienstag mit dem größten Militärmanöver seiner Geschichte. Rund 300.000 Soldaten werden nach Angaben des Verteidigungsministeriums an der einwöchigen Übung "Wostok-2018" (Osten-2018) teilnehmen, zudem 36.000 Militärfahrzeuge und Panzer, tausend Flugzeuge und 80 Kriegsschiffe. An dem Manöver beteiligen sich auch China und die Mongolei.

Bei der Militärübung in Ostsibirien wird die russische Armee ihre neuesten Anschaffungen einsetzen: Iskander-Raketen, die sich mit atomaren Sprengköpfen bestücken lassen, Kampfpanzer des Typs T-80 und T-90 sowie Suchoi-Su-34- und -Su-35-Jagdbomber. Für die Nato zeigt das Militärmanöver, dass Russland den Schwerpunkt auf das "Einüben von Großkonflikten" lege, sagte ein Nato-Sprecher. (APA, 11.9.2018)