Portugal schlägt weiter schwächelnde Italiener

Schweden gab bei 2:3 gegen Türkei Zwei-Tore-Führung aus der Hand

Lissabon/Solna – Portugal hat ein erfolgreiches Debüt in der Nations League gefeiert. Der Fußball-Europameister setzte sich in Lissabon 1:0 gegen Italien durch. Damit übernahm die Auswahl von Teamchef Fernando Santos mit einem Spiel weniger die Tabellenführung in der Gruppe 3 der höchsten Liga. Italien muss hingegen nach dem 1:1-Auftakt gegen Polen mit nur einem Zähler um den Verbleib in der A-Gruppe bangen.

In der Liga B verlor Schweden vier Tage nach der 0:2-Testniederlage in Österreich gegen die Türkei nach einer Zwei-Tore-Führung noch 2:3. In Liga C kam WM-Teilnehmer Serbien in Belgrad nicht über 1:1 gegen Rumänien hinaus.

Italiens Keeper verhinderte Schlimmeres

In Lissabon bestimmten die Gastgeber lange das Geschehen, deckten die Schwächen der Italiener im Aufbau und Defensivverhalten schonungslos auf. Weil Portugal ein wenig das Glück und zudem die Abschlussqualität ihres Superstars Cristiano Ronaldo vermisste, dessen volle Konzentration derzeit Neo-Club Juventus Turin gilt, hielten die Italiener bis zur 48. Minute die Null. Da schoss Andre Silva mit links nach Bruma-Vorarbeit ein.

Die Portugiesen dominierten auch in der Folge die Partie, ohne jedoch mit Geradlinigkeit vor dem Tor zu glänzen. Am Ende verhinderte auch Italiens Junggoalie Gianluigi Donnarumma eine noch höhere Niederlage des Teams von Starcoach Roberto Mancini, der auch in seinem fünften Spiel als Teamchef ein Gegentor hinnehmen musste.

In Solna schossen Isaac Thelin (35.) und Viktor Claesson (49.) die im Vergleich zum 0:2 in Wien personell völlig veränderten Schweden scheinbar komfortabel 2:0 in Front. Die Türken, die nach der 1:2-Heimniederlage gegen Russland in Liga 2 bereits unter Zugzwang standen, drehten die Partie noch dank eines Doppelpacks von Emre Akbaba (88., 92.) im Finish. Hakan Calhanoglu hatte zuvor für den Anschlusstreffer gesorgt (51.). (APA, 19.9.2018)

Ergebnisse Nations League

Liga A Gruppe 3

Portugal – Italien 1:0 (0:0)

Tor: Silva (48.)

Liga B Gruppe 2

Schweden – Türkei 2:3 (1:0)

Tore: Thelin (35.), Claesson (49.) bzw. Calhanoglu (51.), Akbaba (88., 92.)

Liga C Gruppe 1

Schottland – Albanien 2:0 (0:0)

Tore: Xhimshiti (47./Eigentor), Naismith (68.)

Liga C Gruppe 4

Montenegro – Litauen 2:0 (2:0)

Tore: Savic (34./Elfmeter), Jankovic (36.)

Serbien – Rumänien 2:2 (1:0)

Tor: Mitrovic (26., 63.) bzw. Stanciu (48./Foulelfmeter), Tucudean (68.)

Liga D Gruppe 1

Andorra – Kasachstan 1:1 (0:0)

Tore: Alaez (86.) bzw. Logwinenko (68.)

Liga D Gruppe 3

Malta – Aserbaidschan 1:1 (1:1)

Tore: Agius (10./Elfmeter) bzw. Khalilzade (26.)

Kosovo – Färöer 2:0 (0:0)

Tore: Zeneli (50.), Nuhiu (55.)